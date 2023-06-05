Сохранить показатели молочного животноводства и не потерять поголовье

В Новосибирской области завершается посевная кампания: яровыми культурами засеяно 98 процентов от запланированных площадей. Но сегодня – на фоне установившейся жаркой засушливой погоды – особенно важно решить вопрос с заготовкой кормов, помочь хозяйствам, чтобы они не потеряли поголовье и производственные показатели молочного животноводства. Соответствующие поручения на оперативном совещании дал Губернатор Андрей Травников.

— Погода пугающая и даже местами угрожающая. При успешном завершении посевной крайне тяжело пойдет заготовка кормов. Как я уже говорил в один из прошлых годов с такой погодой: протоколами о ЧС и деньгами коров не накормишь. Безусловно, мы будем учитывать чрезвычайную ситуацию при подведении итогов выполнения условий предоставления господдержки, будем выходить на федеральный минсельхоз и банки, чтобы они также учли эту ситуацию. Но нужно проработать: а как мы будем заготавливать или приобретать на других территориях корма; как будем действовать, как будем помогать хозяйствам, для того, чтобы не потерять ни поголовье, ни производственные показатели молочного животноводства, — поставил перед министерством сельского хозяйства и главами муниципальных районов задачу Андрей Травников.

Добавим, что в Новосибирской области продолжается доведение средств государственной поддержки до сельхозтоваропроизводителей: за прошедшую неделю был перечислен 71 миллион рублей, на этой неделе планируется перечислить еще 362 млн. Всего с начала года из областного и федерального бюджетов, по словам министра сельского хозяйства, аграриям была направлена господдержка 2,434 млрд рублей.

Но в этом году для поддержки аграриев потребуются дополнительные решения.