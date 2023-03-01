Изменились правила выдачи выписок из ЕГРН

В соответствии с поправками в закон о персональных данных, принятыми в середине прошлого года, с 1 марта меняются правила выдачи выписок из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Получить доступ к данным о собственниках станет сложнее.

Если выписка заказана посторонним человеком, в ней не укажут фамилию, имя и отчество собственников недвижимости, поясняли в Росреестре.

Отмечается, что изменения не коснутся уполномоченных органов, супругов владельца недвижимости, совладельцев, арендаторов и арендодателей недвижимости, обладателей частного или публичного сервитута, наследников, собственников недвижимости, чей объект расположен на чужой земле, собственников смежного участка, арбитражных управляющих, залогодержателей, нотариусов, кадастровых инженеров, представителей госучреждений.

Все прочие смогут получить доступ к данным лишь только через нотариуса, причем потребуется подтвердить основания для получения такого рода сведений.

Согласно документу, это может быть, например, предварительный договор о купле-продаже.

Напомним, что изменения в законе в Госдуме анонсировали еще прошлой весной, в связи с необходимостью усилить защиту персональных данных граждан.

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