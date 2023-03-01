Правила расчета потребления общедомовых ресурсов ЖКХ уже не те

С 1 марта расчет нормативов потребления коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, будет производиться с применением метода аналогов. Срок действия Постановления определен до 1 марта 2029 года.

Согласно новому постановлению, коммунальные услуги, которые идут на общедомовые нужды (ОДН) будут оплачиваться жителями МКД, исходя из фактического потребления.

Раньше такие платежи были ограничены нормативами. Начиная с сегодняшнего дня, все будут платить строго по общедомовым счетчикам (если они есть). Если нет, то по измененным нормативам.

Расходы на ОДН определяются либо по нормативам, либо по фактическому потреблению, согласно показаниям общедомовых приборов учета. Во втором случае расходы распределяются между всеми жильцами пропорционально занимаемой площади.

При этом не исключено, что фактическое потребление может оказаться выше нормативного.

Теперь проблемы утечки воды в подвале и круглосуточно включенный свет на этажах будет проблемой не управляющие компании, а самих жильцов, которым придется все это удовольствие оплачивать из своего кармана.

Кроме того, как во время изменений правил, могут появляться ошибки в расчетах, как непреднамеренные, так и вполне сознательные, «под шумок». Поэтому жильцам МКД советуют не стесняться задавать своей УК «неудобные вопросы» и требовать разъяснений.

Но не все так плохо, с 1 марта, согласно тем же поправкам, жильцы вправе не платить за вывоз мусора, если отсутствовали дома более пяти дней.

Чтобы сделать перерасчет, необходимо подать заявление в УК и приложить доказательства: авиа или ж/д билеты, турпутевку, командировочное удостоверение. Это нужно успеть сделать в 30-дневный срок с момента возвращения домой.

Ранее редакция сообщала, что собственники могут лишиться жилья, если используют его не по назначению.

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