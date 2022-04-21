Изменял ли Украине депутат Ренат Сулейманов?

Служба безопасности Украины вменяет госизмену депутату Госдумы от Новосибирской области, секретарю реготделения КПРФ… Ренату Сулейманову. Об этом сообщается в полученном депутатом уведомлении о подозрении в совершении уголовного дела за подписью старшего следователя по особо важным делам следственного отдела управления СБУ в Ивано-Франковской области Вадима Богайчука, которое коммунисты разместили на сайте реготделения партии.

— Сулейманов Ренат Исмаилович, являясь представителем власти, по предварительному сговору группой лиц совершил умышленные действия с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, которые привели к гибели людей и другим тяжким последствиям, то есть уголовное правонарушение, предусмотренное ч.3 ст.110 УК Украины, — говорится в документе.

Как следует из комментария Рената Сулейманова сайту НОО КПРФ, под вменяемым ему и его коллегам по депкорпусу «преступлением» подразумевается голосование депутатов за обращение к президенту РФ о признании ДНР и ЛНР.

— Данное уведомление получили и другие депутаты Госдумы, которые также голосовали за обращение о признании республик, — сообщает Сулейманов. — На мой взгляд, это попытка правового и идеологического обоснования нынешней антироссийской государственности Украины. Я бы не стал относится к данному документу поверхностно. Нынешняя власть на Украине уже вряд ли сможет осуществить свои решения. Эта государственность уже отягощена преступлениями, а СБУ, судя по практике их действий, очень напоминает гестапо. Документ фактически является предъявлением обвинения, но я думаю, что перспектив у него нет. Этот документ имеет несколько задач: первая — пропагандистская. Украинская пропаганда ведет усиленную информационную войну, и это факт.

Напомним, что решение президента России Владимира Путина о признании Донецкой и Луганской Народных республик, озвученное 23 февраля, поддержали все парламентские партии как на федеральном, так и на региональном уровне.