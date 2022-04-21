Европейская дочка индийской Tata Steel сообщила, что прекращает вести бизнес с Россией

Европейское дочернее предприятие индийской сталелитейной компании Tata Steel заявило, что прекращает вести бизнес с Россией. Об этом сообщается на сайте компании.

— У Tata Steel нет операций или сотрудников в России. Мы приняли осознанное решение прекратить вести бизнес с Россией, — говорится в сообщении.

В заявлении отмечается, что все сталелитейные предприятия в Индии, Великобритании и Нидерландах обращаются к альтернативным источникам сырья, чтобы «покончить с зависимостью» от России.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса с просьбой о помощи. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств ввели санкции против российских физических и юридических лиц.