Росреестр прекращает прием документов от участников сделок с недвижимостью

В текущем году областное управление Росреестра в рамках проекта «Стоп бумага!» превращает прием документов на бумажных носителях от участников сделок с недвижимостью. Об этом в ходе пресс-конференции в ТАСС сообщила начальник управления Светлана Рягузова. В настоящее время ранее принятые документы переводятся в цифровой формат, после чего будут уничтожены.

— У нас большое количество архивных документов (примерно 8 тысяч кв. м) заняты только архивами Росреестра, — сообщает Рягузова. — С июня 2022 года документы вообще не будут приниматься в бумажном виде. Когда документы будет принимать МФЦ, все они будут сканироваться и передаваться только в электронном виде. Мы уже бумажные документы смотреть не станем. Те документы, которые ранее были сданы в бумажном виде, сейчас проходят цифровизацию, и по факту часть из них будет уничтожена.

Управление, со своей стороны, предложит обратившимся новые цифровые сервисы, как, к примеру, «Виртуальная комната сделок», которые позволят свести к минимуму прямое общение участников договорного процесса.

— Всегда приобретение или продажа недвижимости — некая сложная процедура, — поясняет начальник управления. — Мы сначала должны понять, что мы хотим с помощью риелторов или других посредников. Дальше процесс в последние годы выглядел так. Люди подают документы «ногами», то есть приносят бумажный документ, затем обе стороны расписываются и пожимают друг другу руки. Сейчас это можно сделать без личного участия. Вы можете воспользоваться электронным шаблоном, вписать то, что необходимо (ФИО, адрес, цену сделки) — и все, договор заполнен. На это будет уходить минимум времени, а сам договор будет выверен с точки зрения закона. Не нужно где-то встречаться, общаться друг с другом.

Кроме того, отдельные сервисы касаются данных о границах земельных участков, об охранных зонах, линейных объектах, например газопроводах, земель под стройку.

— На этом ресурсе регулярно размещаются свободные для стройки участки, — сообщает Светлана Рягузова. — Конечно, это не всегда участки в центре города, которые многие хотели бы видеть, потому что свободных участков в центре практически нет. Но по области такие участки появляются, и этим ресурсом можно пользоваться как строительным компаниям, так и тем, кто желает дальше развиваться в этом направлении.

По информации управления Росреестра, количество сделок, совершаемых посредством цифровых сервисов, составляет уже 52% от общего числа. В основном такой формат предпочитают компании-застройщики, финансовые организации и органы местного самоуправления.