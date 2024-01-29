Известному альпинисту вживили эндопротез врачи в Новосибирске

Глеб Соколов, известный российский альпинист, рассказал об умелых руках врачей ННИИТО им. Я.Л. Цивьяна.

По его словам, он уже несколько десятилетий получал различные травмы бедра, однако продолжал свои восхождения на вершины. В 2020 году ему провели имплантацию устройства, которое имитирует функцию здорового тазобедренного сустава.

— В январе 2022 года Глеб Анатольевич получил травму, поскользнувшись на гололёде, ему диагностирован парапротезный перелом, — рассказали в ННИИТО.

По предположению Соколова, травма произошла в том числе на фоне тяжело перенесённого ковида.

Врачи ННИИТО применили индивидуальный подход к спортсмену.

— Специально под пациента подготовили бедренный компонент эндопротеза. Установленный ранее эндопротез расшатался и в процессе нестабильности сформировал дефект бедра, который мы «перекрыли» конструкцией, подобранной специально для пациента, — рассказал Вячеслав Базлов, врач-травматолог-ортопед, кандидат медицинских наук.

Альпинист говорит, что первую операцию перенес не сказать, чтобы отлично. Но после второй операции, проведенной в конце 2022 года, он уже через несколько месяцев катался на лыжах и покорил вершину Актру (Горный Алтай) семь раз.

— Я восстановился достаточно хорошо и качественно, спасибо мастерству хирурга. Про сустав я забываю и живу обыкновенной полноценной жизнью, — отмечает Соколов.

Глеб Соколов – один из прославленных новосибирских альпинистов. Среди россиян ему принадлежит рекорд по количеству восхождений на семитысячники Памира и Тянь-Шаня.

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