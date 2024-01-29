Всероссийские соревнования по горным лыжам пройдут на курорте Сбера «Манжерок»

200 участников из 22 регионов страны примут участие в очередном этапе Кубка России по горным лыжам, который будет проходить на курорте Сбера «Манжерок» уже в третий раз.

По словам заместителя гендиректора курорта «Манжерок» Валерия Ефремова, обеспечены подготовка и безопасная эксплуатация горнолыжных трасс, соответствующих всем международным стандартам.

— Состязания пройдут на трассе «Спортивная». Для «слалом-гиганта» мы готовим трассу длиной 1100 метров, где перепад высот составляет 300 метров», для дисциплины «слалом» длина трассы — 573 метра — сообщил Валерий Ефремов.

Прямой эфир с открытого этапа Кубка России по горнолыжному спорту можно посмотреть на телеканале «Катунь 24». А также будет доступна онлайн-трансляция на сайте katun24.ru. В прошлом году ее посмотрели в общей сложности более 200 тысяч человек.

Кроме того, в феврале там же пройдут соревнования всероссийского уровня — «Кубок Манжерока» и детские соревнования «Надежды России».