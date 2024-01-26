Кота, съевшего от голода губку, спасают врачи клиники под Новосибирском

В ветклинику под Новосибирском поступил кот Пушок, перенесший сложную операцию в 2023 году. Историю попавшего в беду животного рассказали волонтеры НРОО «База Реабилитации Животных» в Кольцово.

— В мае прошлого года кота нашли дети в яме в Бердске. Яма была глубокая, самостоятельно он выбраться не мог. По всей вероятности, там животное провело достаточно много времени пока его не обнаружили дети, — поделились зоозащитники.

Пушок, так его назвали, поступил в ветклинику в плачевном состоянии. Врачи извлекли из его кишечника губку, которую кот съел от голода. Когда «хвостик» пришел в норму, волонтеры занялись его пристройством. На пост о поиске новых хозяев откликнулся местный житель. Но позже мужчина передал животное своим родственникам. Те, в свою очередь, не смогли дать любовь, заботу и должный уход: после операции кот должен был находиться на специальной диете. Таким образом Пушок протянул несколько месяцев прежде, чем истощенным и в критическом состоянии вновь попал к волонтерам.

— Пробыв на Базе два дня Пушка вновь пришлось увезти в клинику, так как состояние вновь стало вызывать опасения. Он мучается, страдает от стресса, показывает то что ему страшно от перемены обстановки и людей, но ведь старается жить, — рассказали зоозащитники.

Сейчас истощенное животное на стабилизации состояния в клинике: практически не ест, не проявляет никакой активности, его организм обезвожен. Врачи и волонтеры делают все, чтобы спасти Пушка и вернуть к обычной кошачьей жизни.

Ранее редакция сообщала о том, что житель Здвинского района Новосибирской области убил кота, чтобы отомстить своей жене после ссоры.