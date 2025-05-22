Известный корейский автопроизводитель оформил права на свой логотип в России

Автопроизводитель KIA, который официально прекратил работу в России, зарегистрировал свои права на фирменный знак в стране. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в базе Роспатента.
20 мая 2025 года был зарегистрирован товарный знак южнокорейской компании «Киа Корпорейшн». Заявка на него была подана еще 6 сентября прошлого года. В ней указан актуальный логотип бренда, который используется с 2021 года. В обновленной версии исчезла овальная рамка, а название марки теперь написано стилизованным шрифтом.
В России южнокорейская компания получила исключительные права на товарный знак до сентября 2034 года.
Стоит отметить, что товарный знак зарегистрирован в 40-м классе Международной классификации товаров и услуг (МКТУ). Это позволяет использовать его для сборки и утилизации автомобилей, переработки шин и топлива, обработки стекла, очистки воды и дублирования фильмов для телевидения.
Ранее редакция сообщала о том, что в Роспатенте очередь на регистрацию брендов европейских компаний. Большинство регистрируют товарные знаки вплоть до 2034 года.
Источник фото: Freepik / Автор — senivpetro
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