Известный корейский автопроизводитель оформил права на свой логотип в России

Автопроизводитель KIA, который официально прекратил работу в России, зарегистрировал свои права на фирменный знак в стране. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в базе Роспатента.

20 мая 2025 года был зарегистрирован товарный знак южнокорейской компании «Киа Корпорейшн». Заявка на него была подана еще 6 сентября прошлого года. В ней указан актуальный логотип бренда, который используется с 2021 года. В обновленной версии исчезла овальная рамка, а название марки теперь написано стилизованным шрифтом.

В России южнокорейская компания получила исключительные права на товарный знак до сентября 2034 года.

Стоит отметить, что товарный знак зарегистрирован в 40-м классе Международной классификации товаров и услуг (МКТУ). Это позволяет использовать его для сборки и утилизации автомобилей, переработки шин и топлива, обработки стекла, очистки воды и дублирования фильмов для телевидения.

Ранее редакция сообщала о том, что в Роспатенте очередь на регистрацию брендов европейских компаний. Большинство регистрируют товарные знаки вплоть до 2034 года.