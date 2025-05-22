Новосибирцы удвоили расходы в майские праздники

В период с 1 по 10 мая клиенты ВТБ, проживающие в Новосибирске, осуществили более 4,1 миллиона платежей, общая сумма которых превысила 3,9 миллиарда рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, объем расходов увеличился в два раза, а количество транзакций – в 1,5 раза. Новосибирская область вошла в пятерку лидеров среди регионов по объему потребительских трат.

Наиболее значительный рост объема денежных трат отмечен в категориях: парки развлечений, кинотеатры, свежее мясо, товары для сада (увеличение примерно в 2,4 раза), гостиницы, ветеринарные учреждения (рост в 2 раза), а также рестораны и кафе, крупные магазины, мебельные салоны, молочная продукция (в каждой из этих категорий отмечен рост в 1,8 раза).

Лидерами по увеличению числа платежей в майские праздники стали медицинские лаборатории (прирост в 2,4 раза), товары для дачи, кино и мясные магазины (рост в 2 раза в каждой из категорий), а также дополнительное образование, развлекательные парки, сервисы такси, ветеринарные клиники и бары (увеличение в 1,8 раза).

Средний чек новосибирцев вырос на 30% и составил 952 рубля. Наиболее заметный рост среднего чека наблюдался в туристических агентствах (в 2 раза), отелях (в 1,7 раза), телекоммуникационных компаниях (в 1,6 раза), парках развлечений, ресторанах и кафе (30%), а также в SPA-салонах (20%).

Наивысший средний чек в этот период был зафиксирован в Москве (1 259 рублей), Магаданской области (1 175 рублей), Санкт-Петербурге (1 085 рублей), Чукотском автономном округе (1 063 рубля) и Московской области (1 041 рубль).

Сергей Никулин, управляющий ВТБ в Новосибирской области, отметил, что майские праздники традиционно характеризуются увеличением потребительской активности, а установившаяся в Сибири теплая погода способствовала росту числа посещений парков аттракционов, кинотеатров и покупок товаров для отдыха на природе. Он также подчеркнул важность использования кешбэка для выгодных покупок.

По данным банка, наибольшие суммы в майские праздники были потрачены жителями Москвы (27 миллиардов рублей), Московской области (12 миллиардов рублей), Санкт-Петербурга (8 миллиардов рублей), Краснодарского края и Новосибирской области (по 3,9 миллиарда рублей).