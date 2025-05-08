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В Роспатенте очередь на регистрацию брендов европейских компаний

  • 08/05/2025, 16:30
В Роспатенте очередь на регистрацию брендов европейских компаний
Большинство регистрируют товарные знаки вплоть до 2034 года

Иностранные компании, покинувшие российский рынок после вступления в силу санкций, все активнее регистрируют свои товарные знаки в Роспатенте. Только на этой неделе список потенциальных «возвращенцев» пополнили Hugo Boss, Puma, L’Oreal, Dior и Rolex.  При этом Christian Dior также получил права на ювелирную линию Bois de Rose, а Rolex — на часы Explorer, несмотря на прекращение продаж в стране.

Большинство иностранных компаний регистрируют товарные знаки вплоть до 2034 года. Так, немецкий производитель одежды Hugo Boss зарегистрировал БОСС до 2034 года, Puma также планирует сохранять свои права до 2034 года, L’Oreal — до 2033 года, а Prada — до 2034 года.

Также с начала года заявки на регистрацию своих товарных знаков в России подали Intel, Microsoft, LG, Chanel, Rolex, Louis Vuitton, Kia, Hyundai и IKEA. Хотя свои решения они не предают огласки. Как и компания McDonald’s, зарегистрировавшаяся в Роспатенте, а после заявившая, что пока не собирается возвращаться на российский рынок, а хочет избежать неправомерного использования своего бренда.

В Новосибирске до 2022 года почти все эти бренды были представлены.

Ранее редакция сообщала о том, что иностранные компании интересуются, как вернуться в Россию.

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

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Рубрики : Бизнес

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : Новосибирск Возвращение брендов


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