Родителей в Новосибирске призвали не пугать детей последствиями ЕГЭ

Доктор психологических наук и директор Института клинической психологии и социальной работы Пироговского Университета Вера Никишина рекомендует взрослым быть последовательными. Если на протяжении многих лет говорили ребенку, что ЕГЭ важно, необходимо придерживаться своей позиции.
— Когда родители внезапно меняют тактику своих действий, начинают говорить, что ничего страшного в процессе сдачи ЕГЭ нет, они дезориентируют ребёнка. Это не означает, что надо гиперболизировать значение этого момента в жизни ребёнка или обесценивать его, — отмечает эксперт.
Важно понимать, что неудача на ЕГЭ не означает конец света, говорит эксперт. Чтобы результаты госэкзамена не воспринимались как приговор, нужно заранее подготовить несколько прогнозов: оптимистичный, пессимистичный и реалистичный.
Университет тоже стоит выбирать заранее. Лучше составить список двух-трех вузов и внимательно изучить условия обучения по интересующей специальности.
— Осведомлен значит предупрежден, готов к новому этапу. Должен быть и второй список с менее приоритетными учебными заведениями, — говорит Никишина.
Она рекомендует родителям составить список вместе с ребенком.
Ранее редакция сообщала о том, что активизацию мошенников во время ОГЭ и ЕГЭ наблюдают в России. Злоумышленники приглашают зарегистрироваться для участия в аттестации.
Источник фото: Нейросеть Шедеврум
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