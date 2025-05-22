Родителей в Новосибирске призвали не пугать детей последствиями ЕГЭ

Доктор психологических наук и директор Института клинической психологии и социальной работы Пироговского Университета Вера Никишина рекомендует взрослым быть последовательными. Если на протяжении многих лет говорили ребенку, что ЕГЭ важно, необходимо придерживаться своей позиции.

— Когда родители внезапно меняют тактику своих действий, начинают говорить, что ничего страшного в процессе сдачи ЕГЭ нет, они дезориентируют ребёнка. Это не означает, что надо гиперболизировать значение этого момента в жизни ребёнка или обесценивать его, — отмечает эксперт.

Важно понимать, что неудача на ЕГЭ не означает конец света, говорит эксперт. Чтобы результаты госэкзамена не воспринимались как приговор, нужно заранее подготовить несколько прогнозов: оптимистичный, пессимистичный и реалистичный.

Университет тоже стоит выбирать заранее. Лучше составить список двух-трех вузов и внимательно изучить условия обучения по интересующей специальности.

— Осведомлен значит предупрежден, готов к новому этапу. Должен быть и второй список с менее приоритетными учебными заведениями, — говорит Никишина.

Она рекомендует родителям составить список вместе с ребенком.

Ранее редакция сообщала о том, что активизацию мошенников во время ОГЭ и ЕГЭ наблюдают в России. Злоумышленники приглашают зарегистрироваться для участия в аттестации.