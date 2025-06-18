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Количество сделок по продажам апартаментов в Новосибирске продолжает падать

  • 18/06/2025, 12:30
Автор: Оксана Мочалова
Количество сделок по продажам апартаментов в Новосибирске продолжает падать
При этом средний чек вырос на 30%

В мае 2025 года в Новосибирске продажи апартаментов продолжили падение. За месяц было приобретено 68 лотов на общую сумму 598 млн рублей. Это на 34% меньше по количеству сделок и на 15,6% меньше — по сумме продаж в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные опубликовало бизнес-сообщество девелоперов One Company на основании собственных исследований, статистики наш.дом.рф, Росреестра, ЦБ РФ и Новосибирскстата.

При этом средний чек сделки составил 8 млн рублей, что на 29% выше, чем в мае 2024 года (6,2 млн рублей).

Всего за пять месяцев текущего года в Новосибирске продано 489 апартаментов, что на 19% меньше, чем в прошлом году (605 объектов). В то же время общий объем продаж вырос на 30,6% — до 4,7 млрд рублей (в прошлом году — 3,6 млрд рублей).

Коммерческий директор бизнес-комьюнити One Company Вячеслав Мельников считает, что интерес к апартаментам остается высоким и связывает снижение активности на рынке в мае с длительными праздниками. По его словам, многие сделки были отложены и перенесены на июнь.

Напомним, в апреле 2025 года продажи апартаментов тоже «просели». За месяц в городе было приобретено 87 лотов. Это на 8,4%  меньше по сравнению с апрелем 2024 года.

Стоит отметить, что в строящихся объектах в Новосибирске не реализовано 5 630 апартаментов, остатки в сданных комплексах находятся в пределах 200-250 лотов, еще около 1 000 лотов — у инвесторов. По подсчетам независимого аналитика рынка недвижимости Новосибирска Сергея Николаева, все строящиеся апартаменты города могут быть проданы за 5 лет, а объектов, на которые разрешения на строительство уже получены, хватит на 61 месяц.

Ранее редакция сообщала, что Новосибирская область находится на грани кризиса перепроизводства новостроек. 

Иллюстрация создана с помощью нейросети Шедеврум

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Рубрики : Бизнес Недвижимость

Регионы: Новосибирская область

Теги : недвижимость апартаменты


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