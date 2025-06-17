Семерых новосибирцев освободили из украинского плена

С середины июня, по условиям достигнутых в Стамбуле договорённостей, проходят российско-украинские обмены пленными. Среди возвращенных на Родину военнослужащих — семеро жителей Новосибирской области.

— Радуемся вместе с семьями наших защитников и благодарим за организацию обмена Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, Минобороны России, Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Татьяну Николаевну Москалькову и все заинтересованные ведомства, — написала Елена Зерняева, уполномоченный по правам человека в регионе, в Telegram-канале.

По ее словам, в регионе военнослужащим, вернувшимся из плена, будет предоставлена вся необходимая поддержка: медицинская, психологическая и социальная.

Напомним, 14 июня Министерство обороны РФ сообщило об обмене военнопленными с Украиной. Количество освобожденных не уточнялось. По данным Минобороны, российских военных вначале отправили в Белоруссию, где их осмотрели медики и психологи. После этого они вернулись в Россию.

По данным Елены Зерняевой, в 2024 году из плена вернулись 18 новосибирцев. В конце мая 2025 года она сообщала о 10 жителях региона, которых освободили в рамках обмена пленными по формуле «1000 на 1000» после переговоров в Стамбуле 23–25 мая.

Ранее редакция сообщала о том, что двое новосибирских бойцов вернулись из плена при обмене России и Украины. 19 марта состоялся обмен военнопленными между Россией и Украиной по формуле 175 на 175.