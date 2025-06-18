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«Все легло»: Новосибирцы жалуются на сбои в работе Интернета

  • 18/06/2025, 11:30
Автор: Юлия Данилова
«Все легло»: Новосибирцы жалуются на сбои в работе Интернета
Сайты не открываются, приложения не работают — возмущаются горожане

До 95 тысяч новосибирцев заметили сбои в работе сети Интернет и столкнулись с проблемами с доступом к онлайн-страницам за сутки. Об этом сообщает сервис downdetector. За последний час поступили 56 жалоб, за сутки — около 2 тысяч.

Судя по данным сервиса, больше всего нареканий на работу AnyDesk (11%) и «Ростелекома» (8%). В топ списке также МинТруд (6%), Wattpad (4%) и «Сибсети» (3%).

86% обращений за сутки связаны с общим сбоем в работе сети.

— Интернета нет! Новосибирск, 8 часов утра — ничего не работает! — пишет пользователь под ником Гость.

— Новосибирск, «Электронный город», интернет упал! — сообщает Антонина

—  Сбой «Теле2» сегодня, Новосибирск, — добавляет Галина.

— Недоступны игровые сервера, не работают приложения, — пишут пользователи.

— «Сибсети», Новосибирск, не работает, — отмечает Тарас.

— Все легло, до провайдера дозвониться не могу уже 30 минут: просто ставят на удержание — слушай музыку, — возмущается Ольга.

Пик жалоб приходился на середину дня 17 июня, потом на поздний вечер этого же дня. С 7 утра 18 июня количество обращений вновь начало расти.

Официальных комментариев по ситуации на ресурсах провайдеров на момент публикации не было.

— В данный момент услуги «Ростелекома» в Новосибирской области предоставляются в полном объеме. Все работает в штатном режиме, — сообщили в ответ на запрос Infopro54 в пресс-службе компании.

Редакция также направила запросы на комментарий провайдеру «Электронного города» и в «Сибирские сети». На момент публикации материала ответы получить не удалось.

Напомним, в конце апреля новосибирский провайдер «Сибсети» столкнулся с мощной DDoS-атакой. В октябре 2024-го была DDoS-атака на «Электронный город», а также на сервисы ВГТРК.

Стоит отметить, что на минувшей неделе проблемы с доступом к мобильной связи и интернету возникали у жителей Омской и Иркутской областей. На сбои в работе мобильного интернета также жаловались новосибирцы. 12 июня возникали проблемы с доступом к различным сервисам Google, к поисковой системе и видеохостингу YouTube и т.д.

Ранее редакция сообщала о том, что с 23 июня сотрудники мэрии Новосибирска начнут использовать российский мессенджер MAX. Его массовое внедрение начнется осенью. 

Иллюстрация создана с помощью нейросети Шедеврум.

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Рубрики : Общество Технологии

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : Сбои в интернете интернет Новосибирск


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