К 1 апреля сотрудники администрации президента должны отказаться от iPhone

Такое указание прозвучало на прошедшем в марте семинаре в Подмосковье, пишет «Ъ» со ссылкой на несколько источников.

Источники газеты сообщили, что сотрудники АП должны либо просто выбросить свои iPhone, либо передать их детям. Однако целесообразность меры поначалу породила дискуссию среди участников семинара, но первый замглавы АП Сергей Кириенко установил для своих сотрудников крайний срок избавления от гаджетов Apple до 1 апреля.

Уточняется, что эти смартфоны в большей степени подвержены взлому и шпионажу со стороны западных специалистов по сравнению с другими смартфонами, поэтому взамен сотрудникам АП рекомендовали обзавестись телефонами на базе Android, его китайских аналогах или на российской операционной системе «Аврора».

Собеседники издания считают, что в качестве замены iPhone Кремль может закупить для сотрудников «новые безопасные смартфоны». Близкие к администрации президента источники также сообщают, что запрет на пользование техникой Apple может коснуться и чиновников, занимающихся внутренней политикой в региональных администрациях.

Ранее редакция сообщала, что качество образования российских детей теперь будут изучать без помощи иностранных организаций.

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