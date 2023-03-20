В Новосибирске может появиться частный вуз

Поданы документы на регистрацию в Новосибирске частного гуманитарного университета, предполагающего обучение по модели Liberal Arts (свобода искусства и науки) и включающего в себя бакалавриат и магистратуру. Об этом сообщил в соцсетях автор проекта, руководитель новосибирского «Новоколеджа» и ОАНО «Новошкола» Сергей Чернышов. Ранее он создал и возглавил первый в Новосибирске частный колледж, который, впоследствие «раскололся» надвое.

Как пояснил Чернышов в комментарии корреспонденту Infopro54, данная модель образования вуза предполагает свободный учебный план в индивидуальной образовательной траектории, широкую бакалаврскую подготовку с практико-ориентированными программами. В настоящее время факультеты Liberal Arts есть на базе четырёх российских образовательных учреждений — в СПБГУ, РАНХиГС, ТюмГУ и в «Шанинке» (Московская высшая школа). В Новосибирске, как отмечает собеседник издания, практика работы частных вузов была прервана. Последний частный вуз в городе был открыт в 2004 году — Сибирская академия управления и массовых коммуникаций (САУМК). В 2016 году ему отказали в аккредитации. В 2018 году лишили аккредитации Сибирскую академию финансов и банковского дела. Она была первым частным, негосударственным вузом в Новосибирске, зарегистрированным в 90-е годы.

— В Новосибирске беда с гуманитарным образованием, — рассуждает Чернышов. — Нет сильных гуманитарных программ, по крайней мере того уровня, который есть в Высшей школе экономики, Европейском университете. В нормальном мире это — не подготовка по специальности, а широкое образование. Это — мировые стандарты, по которым будет построен наш университет. В Новосибирске нет прорывных проектов в сфере высшего образования, как, к примеру, в Тюмени, Екатеринбурге, Томске. Там какие-то невероятные проекты, всероссийские конференции проходят. В Тюмени, например, в рамках Liberal Arts есть школа перспективных исследований, куда пригласили профессоров со всего мира.

Проект, по словам его инициатора, реализуется на собственные средства, что в дальнейшем не исключает и появление партнёров. В случае успешной регистрации и лицензирования набор первых студентов начнётся уже этим летом. О стоимости обучения собеседник издания не сообщает, в то же время, по его словам, будут предусмотрены и бесплатные места.

— Стоимость обучения не анонсируем, но, очевидно, она будет рыночной, — рассказывает собеседник издания. — Кроме того, как и в «Новоколедже», у нас будут скидки тем, кто лучше сдаст вступительные экзамены или ЕГЭ, или и то, и другое. Они будут учиться бесплатно или по льготным ценам. Будут социальные скидки, корпоративные скидки и поддержка талантливых студентов.

Что касается рисков, то собеседник издания настроен оптимистично.

— Риски оцениваю, как и везде, как в анекдоте со встречей динозавра — либо встретишь, либо нет, — говорит Сергей Чернышов. — Нам-то много не надо. Мы же не планируем тысячи человек набрать. Нам нужен вначале небольшой гуманитарный университет. Наберём 50 человек — будет хорошо, нам этого достаточно. Это — перспективная модель, её надо делать.

По мнению эксперта , доцента кафедры финансового рынка и финансовых институтов НГУЭУ Эдуарда Коложвари, данный проект несёт в себе риски уже на самом начальном этапе: для отказа в регистрации проекта достаточно ряда формальных оснований, к примеру, в части материальной оснащённости.

— Университет — это всё-таки про стандарты, про дисциплину, — считает эксперт. — Есть же конкретные задачи, которые университет решает. Если мы делаем какую-то площадку и называем её «университетом», то она же не является университетом. Здесь может просто даже денег не хватить. Университет — это же не два арендованных кабинета, не ларёк с шаурмой. Это — кафедры, разнообразное обучение. Есть требования и к стадионам, и к библиотекам. В предпринимательском ключе не сделаешь. Это будет не университет, это будет просто площадка, по сути, допобразования. Есть, например, университет у Кудрина. Но такие лица могут себе позволить и материально-техническое оснащение, и решение вопросов с лицензированием.

Кроме того, собеседник редакции, наряду с формальными причинами отказа, не исключает и политическую составляющую, в первую очередь, при настороженном отношении официальных структур ко всему, что связано с либеральными силами. Напомним, что ранее Сергея Чернышова несколько лет пытались привлечь к ответственности после публикации в соцсети неоднозначного поста при обсуждении возможного переименования площади Свердлова в площадь Невского.

— И политические риски есть большие, — рассуждает Эдуард Коложвари. — Наверное, даже при получении лицензии, на выходе получится какая-то полусетевая, полулегальная конструкция. Возможно, она имеет право на существование. Насколько она окажется привлекательной для студентов, я не знаю. Все должны быть формы (Обучения, государственные и частные — Ред.). Конкуренция только помогает рыночным игрокам, оздоравливает качество. Но нельзя сделать приличный университет только на желании.

Ранее редакция сообщала об учреждении в Новосибирской области Ассоциации частных образовательных организаций.