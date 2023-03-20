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В Новосибирске может появиться частный вуз

  • 20/03/2023, 09:21
Автор:
частный вуз в Новосибирске
Впервые за много лет.

Поданы документы на регистрацию в Новосибирске частного гуманитарного университета, предполагающего обучение по модели Liberal Arts (свобода искусства и науки) и включающего в себя бакалавриат и магистратуру. Об этом сообщил в соцсетях автор проекта, руководитель новосибирского «Новоколеджа» и ОАНО «Новошкола» Сергей Чернышов. Ранее он создал и возглавил первый в Новосибирске частный колледж, который, впоследствие «раскололся» надвое.

Как пояснил Чернышов в комментарии корреспонденту Infopro54, данная модель образования вуза предполагает свободный учебный план в индивидуальной образовательной траектории, широкую бакалаврскую подготовку с практико-ориентированными программами. В настоящее время факультеты Liberal Arts есть на базе четырёх российских образовательных учреждений  в СПБГУ, РАНХиГС, ТюмГУ и в «Шанинке» (Московская высшая школа). В Новосибирске, как отмечает собеседник издания, практика работы частных вузов была прервана. Последний частный вуз в городе был открыт в 2004 году — Сибирская академия управления и массовых коммуникаций (САУМК). В 2016 году ему отказали в аккредитации. В 2018 году лишили аккредитации Сибирскую академию финансов и банковского дела. Она была первым частным, негосударственным вузом в Новосибирске, зарегистрированным в 90-е годы.

В Новосибирске беда с гуманитарным образованием, рассуждает Чернышов. Нет сильных гуманитарных программ, по крайней мере того уровня, который есть в Высшей школе экономики, Европейском университете. В нормальном мире это не подготовка по специальности, а широкое образование. Это мировые стандарты, по которым будет построен наш университет. В Новосибирске нет прорывных проектов в сфере высшего образования, как, к примеру, в Тюмени, Екатеринбурге, Томске. Там какие-то невероятные проекты, всероссийские конференции проходят. В Тюмени, например, в рамках Liberal Arts есть школа перспективных исследований, куда пригласили профессоров со всего мира.

Проект, по словам его инициатора, реализуется на собственные средства, что в дальнейшем не исключает и появление партнёров. В случае успешной регистрации и лицензирования набор первых студентов начнётся уже этим летом. О стоимости обучения собеседник издания не сообщает, в то же время, по его словам, будут предусмотрены и бесплатные места.

Стоимость обучения не анонсируем, но, очевидно, она будет рыночной, рассказывает собеседник издания. Кроме того, как и в «Новоколедже», у нас будут скидки тем, кто лучше сдаст вступительные экзамены или ЕГЭ, или и то, и другое. Они будут учиться бесплатно или по льготным ценам. Будут социальные скидки, корпоративные скидки и поддержка талантливых студентов.

Что касается рисков, то собеседник издания настроен оптимистично.

Риски оцениваю, как и везде, как в анекдоте со встречей динозавра либо встретишь, либо нет, говорит Сергей Чернышов. Нам-то много не надо. Мы же не планируем тысячи человек набрать. Нам нужен вначале небольшой гуманитарный университет. Наберём 50 человек будет хорошо, нам этого достаточно. Это перспективная модель, её надо делать.

По мнению эксперта , доцента кафедры финансового рынка и финансовых институтов НГУЭУ Эдуарда Коложвари, данный проект несёт в себе риски уже на самом начальном этапе: для отказа в регистрации проекта достаточно ряда формальных оснований, к примеру, в части материальной оснащённости.

Университет это всё-таки про стандарты, про дисциплину, считает эксперт. Есть же конкретные задачи, которые университет решает. Если мы делаем какую-то площадку и называем её «университетом», то она же не является университетом. Здесь может просто даже денег не хватить. Университет это же не два арендованных кабинета, не ларёк с шаурмой. Это кафедры, разнообразное обучение. Есть требования и к стадионам, и к библиотекам. В предпринимательском ключе не сделаешь. Это будет не университет, это будет просто площадка, по сути, допобразования. Есть, например, университет у Кудрина. Но такие лица могут себе позволить и материально-техническое оснащение, и решение вопросов с лицензированием.

Кроме того, собеседник редакции, наряду с формальными причинами отказа, не исключает и политическую составляющую, в первую очередь, при настороженном отношении официальных структур ко всему, что связано с либеральными силами. Напомним, что ранее Сергея Чернышова несколько лет пытались привлечь к ответственности после публикации в соцсети неоднозначного поста при обсуждении возможного переименования площади Свердлова в площадь Невского.

И политические риски есть большие, рассуждает Эдуард Коложвари. Наверное, даже при получении лицензии, на выходе получится какая-то полусетевая, полулегальная конструкция. Возможно, она имеет право на существование. Насколько она окажется привлекательной для студентов, я не знаю. Все должны быть формы (Обучения, государственные и частные  Ред.). Конкуренция только помогает рыночным игрокам, оздоравливает качество. Но нельзя сделать приличный университет только на желании.

 

Ранее редакция сообщала об учреждении в Новосибирской области Ассоциации частных образовательных организаций.

Фото Pixabay.com, автор Geralt

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Рубрики : Бизнес Образование

Регионы: Новосибирск

Теги : частный вуз в Новосибирске образовательные программы высшее образование


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