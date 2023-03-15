К 2025 году инфраструктуру новосибирской сферы образования будет не узнать

Объёмы строительства, ремонта, перепрофилирования учреждений в Новосибирской области бьют рекорды предыдущих десятилетий.

Укрепляется инфраструктура системы образования региона, – доложил губернатору профильный министр Сергей Федорчук. Развёрнуто масштабное строительство объектов образования. За счёт реализации национальных проектов и государственной программы региона за последние пять лет введены в эксплуатацию 23 школы проектной мощностью почти 18000 мест и 46 детских садов почти на 8600 мест.

Андрей Травников подчеркнул, что только в 2023 году запланирован ввод в эксплуатацию 14 школ проектной мощностью 10 149 мест и 3 детских садов на 540 мест.

Дополнительно за счёт перепрофилирования помещений, не востребованных в образовательном процессе, и оснащения необходимым оборудованием действующих образовательных организаций открыто ещё почти 13000 мест в школах и 6000 в детских садах. В 2024-25 будет введено ещё 8 школ почти на 5 тысяч мест. Для сравнения: в период с 2008 по 2017 год (за 10 лет) были введены в эксплуатацию 8 школ проектной мощностью 4 298 мест и 73 детских сада на 13 619 мест.

С прошлого года успешно реализуется программа капитального ремонта школ: в 2022 году отремонтированы 13 школ; в 2023 – 15 зданий; в 2024-2025 годах будут отремонтированы ещё 97 школ. За 5 лет заменено почти 17 тысяч оконных блоков в 650 зданиях; в 322 образовательных организациях отремонтированы кровли.

Все школы Новосибирской области подключены к высокоскоростному Интернету и единой сети передачи данных, – отметил Сергей Федорчук. Образовательные организации сегодня могут спокойно внедрять программы дистанционного обучения. 40% образовательных организаций обновили свой парк компьютерного и мультимедийного оборудования.

За последние три года в образовательные организации поставлено компьютерное и мультимедийное оборудование: 272 сервера; 1063 интерактивных панели; 11 949 ноутбуков; 2 724 различные цифровые лаборатории (по химии, физике, биологии, физиологии, нейротехнологии); 1 248 многофункциональных устройств.

Материально-техническая база образовательных организаций в части обновления компьютерного и мультимедийного оборудования была значительно обновлена: в рамках проекта «Цифровая образовательная среда» – 48% от общего количества образовательных организаций, в рамках проекта «Создание и функционирование центров образования естественно-научной и технологической направленностей («Точка роста»)» – 34%.

Фото с сайта правительства Новосибирской области