Рекламодателям

К 2025 году инфраструктуру новосибирской сферы образования будет не узнать

  • 15/03/2023, 09:57
власть
22 новых школы за три года и 125 отремонтированных зданий.

Объёмы строительства, ремонта, перепрофилирования учреждений в Новосибирской области бьют рекорды предыдущих десятилетий.

Укрепляется инфраструктура системы образования региона, – доложил губернатору профильный министр Сергей Федорчук. Развёрнуто масштабное строительство объектов образования. За счёт реализации национальных проектов и государственной программы региона за последние пять лет введены в эксплуатацию 23 школы проектной мощностью почти 18000 мест и 46 детских садов почти на 8600 мест.

Андрей Травников подчеркнул, что только в 2023 году запланирован ввод в эксплуатацию 14 школ проектной мощностью 10 149 мест и 3 детских садов на 540 мест.

Дополнительно за счёт перепрофилирования помещений, не востребованных в образовательном процессе, и оснащения необходимым оборудованием действующих образовательных организаций открыто ещё почти 13000 мест в школах и 6000 в детских садах. В 2024-25 будет введено ещё 8 школ почти на 5 тысяч мест. Для сравнения: в период с 2008 по 2017 год (за 10 лет) были введены в эксплуатацию 8 школ проектной мощностью 4 298 мест и 73 детских сада на 13 619 мест.

С прошлого года успешно реализуется программа капитального ремонта школ: в 2022 году отремонтированы 13 школ; в 2023 – 15 зданий; в 2024-2025 годах будут отремонтированы ещё 97 школ. За 5 лет заменено почти 17 тысяч оконных блоков в 650 зданиях; в 322 образовательных организациях отремонтированы кровли.

Все школы Новосибирской области подключены к высокоскоростному Интернету и единой сети передачи данных, – отметил Сергей Федорчук. Образовательные организации сегодня могут спокойно внедрять программы дистанционного обучения. 40% образовательных организаций обновили свой парк компьютерного и мультимедийного оборудования.

За последние три года в образовательные организации поставлено компьютерное и мультимедийное оборудование: 272 сервера; 1063 интерактивных панели; 11 949 ноутбуков; 2 724 различные цифровые лаборатории (по химии, физике, биологии, физиологии, нейротехнологии); 1 248 многофункциональных устройств.

Материально-техническая база образовательных организаций в части обновления компьютерного и мультимедийного оборудования была значительно обновлена: в рамках проекта «Цифровая образовательная среда» – 48% от общего количества образовательных организаций, в рамках проекта «Создание и функционирование центров образования естественно-научной и технологической направленностей («Точка роста»)» – 34%.

Фото с сайта правительства Новосибирской области

157

Рубрики : Общество Власть

Регионы: Новосибирск

Теги : общество власть Андрей Травников


Спецоперация на Украине

Российским банкам рекомендовано снизить или отменить комиссии для участников спецоперации и их семей
13/03/23 9:59
В Новосибирской области запущена программа реабилитации участников спецоперации
9/03/23 18:42
В Новосибирске злоумышленники пытались поджечь центр сбора гуманитарной помощи для бойцов СВО
6/03/23 14:25
Подготовка к посевной

В области намечается сокращение посевной площади сельхозземель

А аграрии в этом сезоне неохотно берут кредиты и лизинг на сельхозтехнику.
Читать статью >>
строительство школ

Школу на Тургенева достроит «Агросервис»

Компания стала единственным участником аукциона.
Читать статью >>
утилизация навоза и помета

Сельхозпредприятия области могут полностью отказаться от животноводства

90% хозяйств не в состоянии выполнить требования законодательства о побочных продуктах животноводства, а значит, попадут на десятки миллионов рублей.
Читать статью >>
В Сибири зафиксировали всплеск обращений по «лесной амнистии»

В Сибири зафиксировали всплеск обращений по «лесной амнистии»

Новосибирская область в тройке лидеров по пересечениям лесного законодательства с правами собственников земли.
Читать статью >>

Актуальный разговор

Регина Бакшун, руководитель корпоративной и налоговой практик АБ «Гребнева и партнеры»

Регина Бакшун: В суды начали поступать налоговые дела по компаниям, где бизнес-процессы отстраивали консультанты

Это делает судебные процессы более сложными, но и более интересными для специалистов, так как идет проверка их работы.
Все материалы
Лента новостей

В области намечается сокращение посевной площади сельхозземель

15/03/2023, 09:55

Новосибирский депутат поддержал предложение по отмене НДФЛ для малоимущих при продаже жилья

15/03/2023, 09:36

Школу на Тургенева достроит «Агросервис»

15/03/2023, 09:33

Сельхозпредприятия области могут полностью отказаться от животноводства

14/03/2023, 18:05
Популярное

Каждый пятый лифт в России выработал максимальный срок эксплуатации

14/03/2023, 16:31

Новосибирская область оказалась на 12 месте по количеству преступлений в общероссийском рейтинге

14/03/2023, 11:29

Сбер предупредил о новых случаях мошенничества

13/03/2023, 17:15
Новости компаний

«Ростелеком» и «Виртуальный маркетолог» помогут бизнесу сократить путь к клиентам

14/03/2023, 12:19

ВТБ в Новосибирской области: в феврале объем выдач ипотеки вырос в 1,7 раза

14/03/2023, 11:07

Банк Уралсиб запустил акцию «Безлимитные платежи» для новых бизнес-клиентов

14/03/2023, 11:05

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям
Экономьте на покупках
Подпишитесь на рассылку самых актуальных предложений.


×
×
Март 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Фев    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска