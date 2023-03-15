В области намечается сокращение посевной площади сельхозземель

По просьбе председателя комитета по АПК регионального парламента Дениса Субботина замминистра сельского хозяйства Новосибирской области Андрей Шинделов оценил основные риски для аграрной отрасли перед посевной 2023 года.

Темпы получения сельхозтехники снизились. Аграрии неохотно идут кредитоваться и приобретать технику в лизинг

Субсидии по господдержке на агротехнические мероприятия из федерального бюджета перечисляются только по текущему году, а многие сельхозпредприятия законтрактовались еще в конце 2022 года.

Снижение посевных площадей.

При этом, по данным Минсельхоза, на сегодняшний день аграрии реализовали 61% зерна урожая 2022 года. В резервах у аграриев ― 419 тысяч тонн зерна.

— Что касается экспорта зерна за пределы региона, то с сентября удалось вывезти 526 тысячи тонн или 55% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Этого недостаточно. Мы дважды встречались с представителями РЖД, чтобы ускорить процесс вывоза зерна, чтобы этот груз был приоритетным, — пояснил Шинделов, отвечая на вопросы депутатов. —– Динамика цен по культурам, судя по данным Росстата, недостаточно привлекательна и экономически выгодна для аграриев, поэтому сейчас мы слышим от сельхозпредприятий, что они будут пересматривать технологии, чтобы снизить себестоимость на посевной-2023. Скорее всего, это приведет к потере качества.

Депутат регионального парламента, директор АО «Птицефабрика Чикская» Андрей Биль считает, что падение интереса аграриев к кредитам и лизингу сельхозтехники вполне объяснимо: им не на что брать технику.

— Цена реализации зерна сейчас ниже себестоимости. Что с этим делать? Вся Сибирь получила 0,6% квот на вывоз зерна. Только у нас в регионе при урожае 3,6 млн тонн, реализации 61% зерна и остатках 400 тысяч тонн где-то зависли 1,5 млн тонн зерна, которые давят на цены, — считает он. — Если бы зерна в остатках реально было около 400 тысяч тонн, как вы говорите, цена бы на него не падала.

По его словам, фуражное зерно сибирских сельхозпроизводителей сегодня на рынке стоит 9 тысяч рублей за тонну, ячмень — 7 тысяч рублей, а овес вообще никому не нужен.

— Аграриям Сибири нужна постоянно действующая поддержка на вывоз зерна. Нужно снимать зерно с рынка за счет интервенционного фонда. Пока мы видим, что рынок 2023 года будет для отрасли сумасшедшим в отрицательном смысле этого слова, — предупредил Тепляков.

Депутат Заксобрания, генеральный директор ООО «Новосибирская продовольственная корпорация» Александр Тепляков добавил, что сокращение посевных площадей связано еще и с тем, что ряд хозяйств переоценили свои силы, понадеялись на сумасшедший рынок 2020-2021 года, но, столкнувшись со снижением спроса и цен на урожай в 2022 году, решили отказаться от земли.

По данным Минсельхоза области, при обновлении парка в 2022 году аграрии купили 1,8 тысячи единиц техники на собственные средства (6,3 млрд рублей), 228 единиц на заемные (1,7 млрд), 472 в лизинг на 4,5 млрд. Всего за год приобретены 2534 единицы техники и оборудования на 12 млрд рублей.

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