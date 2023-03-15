Рекламодателям

В области намечается сокращение посевной площади сельхозземель

  • 15/03/2023, 09:55
Автор:
Подготовка к посевной
А аграрии в этом сезоне неохотно берут кредиты и лизинг на сельхозтехнику.

По просьбе председателя комитета по АПК регионального парламента Дениса Субботина замминистра сельского хозяйства Новосибирской области Андрей Шинделов оценил основные риски для аграрной отрасли перед посевной 2023 года.

  • Темпы получения сельхозтехники снизились. Аграрии неохотно идут кредитоваться и приобретать технику в лизинг
  • Субсидии по господдержке на агротехнические мероприятия из федерального бюджета перечисляются только по текущему году, а многие сельхозпредприятия законтрактовались еще в конце 2022 года.
  • Снижение посевных площадей.

цены на зерно

Как нормализовать ситуацию с ценами на рынке зерна?

— Мы стараемся удержать посевы на уровне 2,4 млн га (+53 тысячи га к 2021 году), но наблюдается тенденция к снижению посевных площадей. Стараемся этого не допустить: работаем с каждым районом и агропредприятием, — подчеркнул чиновник.

При этом, по данным Минсельхоза, на сегодняшний день аграрии реализовали 61% зерна урожая 2022 года. В резервах у аграриев ― 419 тысяч тонн зерна.

— Что касается экспорта зерна за пределы региона, то с сентября удалось вывезти 526 тысячи тонн или 55% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Этого недостаточно. Мы дважды встречались с представителями РЖД, чтобы ускорить процесс вывоза зерна, чтобы этот груз был приоритетным, — пояснил Шинделов, отвечая на вопросы депутатов. —– Динамика цен по культурам, судя по данным Росстата, недостаточно привлекательна и экономически выгодна для аграриев, поэтому сейчас мы слышим от сельхозпредприятий, что они будут пересматривать технологии, чтобы снизить себестоимость на посевной-2023. Скорее всего, это приведет к потере качества.

Депутат регионального парламента, директор АО «Птицефабрика Чикская» Андрей Биль считает, что падение интереса аграриев к кредитам и лизингу сельхозтехники вполне объяснимо: им не на что брать технику.

— Цена реализации зерна сейчас ниже себестоимости. Что с этим делать? Вся Сибирь получила 0,6% квот на вывоз зерна. Только у нас в регионе при урожае 3,6 млн тонн, реализации 61% зерна и остатках 400 тысяч тонн где-то зависли 1,5 млн тонн зерна, которые давят на цены, — считает он. — Если бы зерна в остатках реально было около 400 тысяч тонн, как вы говорите, цена бы на него не падала.

По его словам, фуражное зерно сибирских сельхозпроизводителей сегодня на рынке стоит 9 тысяч рублей за тонну, ячмень — 7 тысяч рублей, а овес вообще никому не нужен.

инвестиции в агропром

Цены на урожай 2022 года могут отпугнуть инвесторов от проектов в агропроме

Депутат Заксобрания, генеральный директор ООО «Новосибирская продовольственная корпорация» Александр Тепляков добавил, что сокращение посевных площадей связано еще и с тем, что ряд хозяйств переоценили свои силы, понадеялись на сумасшедший рынок 2020-2021 года, но, столкнувшись со снижением спроса и цен на урожай в 2022 году, решили отказаться от земли.

— Аграриям Сибири нужна постоянно действующая поддержка на вывоз зерна. Нужно снимать зерно с рынка за счет интервенционного фонда. Пока мы видим, что рынок 2023 года будет для отрасли сумасшедшим в отрицательном смысле этого слова, — предупредил Тепляков.

По данным Минсельхоза области, при обновлении парка в 2022 году аграрии купили 1,8 тысячи единиц техники на собственные средства (6,3 млрд рублей), 228 единиц на заемные (1,7 млрд), 472 в лизинг на 4,5 млрд. Всего за год приобретены 2534 единицы техники и оборудования на 12 млрд рублей.

 

Ранее редакция сообщала о том, что из Краснозерки начали отправлять «грузовые экспрессы». 

Фото из группы Минсельхоза Новосибирской области «ВКонтакте»

127

Рубрики : Власть Бизнес Агропром

Регионы: Новосибирск

Теги : посевная площадь сельхозземель Подготовка к посевной лизинг сельхозтехники кредиты на сельхозтехнику господдержка аграриев


Спецоперация на Украине

Российским банкам рекомендовано снизить или отменить комиссии для участников спецоперации и их семей
13/03/23 9:59
В Новосибирской области запущена программа реабилитации участников спецоперации
9/03/23 18:42
В Новосибирске злоумышленники пытались поджечь центр сбора гуманитарной помощи для бойцов СВО
6/03/23 14:25
строительство школ

Школу на Тургенева достроит «Агросервис»

Компания стала единственным участником аукциона.
Читать статью >>
утилизация навоза и помета

Сельхозпредприятия области могут полностью отказаться от животноводства

90% хозяйств не в состоянии выполнить требования законодательства о побочных продуктах животноводства, а значит, попадут на десятки миллионов рублей.
Читать статью >>
В Сибири зафиксировали всплеск обращений по «лесной амнистии»

В Сибири зафиксировали всплеск обращений по «лесной амнистии»

Новосибирская область в тройке лидеров по пересечениям лесного законодательства с правами собственников земли.
Читать статью >>
Сердечно-сосудистые заболевания

В Минздраве сообщили, в каких районах области самая высокая сердечно-сосудистая смертность

Для сокращения этой статистики в регионе запустили «пилот» программы мониторинга состояния больных в отдаленных районах.
Читать статью >>

Актуальный разговор

Регина Бакшун, руководитель корпоративной и налоговой практик АБ «Гребнева и партнеры»

Регина Бакшун: В суды начали поступать налоговые дела по компаниям, где бизнес-процессы отстраивали консультанты

Это делает судебные процессы более сложными, но и более интересными для специалистов, так как идет проверка их работы.
Все материалы
Лента новостей

К 2025 году инфраструктуру новосибирской сферы образования будет не узнать

15/03/2023, 09:57

Новосибирский депутат поддержал предложение по отмене НДФЛ для малоимущих при продаже жилья

15/03/2023, 09:36

Школу на Тургенева достроит «Агросервис»

15/03/2023, 09:33

Сельхозпредприятия области могут полностью отказаться от животноводства

14/03/2023, 18:05
Популярное

Каждый пятый лифт в России выработал максимальный срок эксплуатации

14/03/2023, 16:31

Новосибирская область оказалась на 12 месте по количеству преступлений в общероссийском рейтинге

14/03/2023, 11:29

Сбер предупредил о новых случаях мошенничества

13/03/2023, 17:15
Новости компаний

«Ростелеком» и «Виртуальный маркетолог» помогут бизнесу сократить путь к клиентам

14/03/2023, 12:19

ВТБ в Новосибирской области: в феврале объем выдач ипотеки вырос в 1,7 раза

14/03/2023, 11:07

Банк Уралсиб запустил акцию «Безлимитные платежи» для новых бизнес-клиентов

14/03/2023, 11:05

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям
Экономьте на покупках
Подпишитесь на рассылку самых актуальных предложений.


×
×
Март 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Фев    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска