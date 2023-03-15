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В Новосибирске назвали первые «земли для туризма»

  • 15/03/2023, 10:24
Автор:
инвестиции в туризм
В банк данных вошли четыре территории.

В рамках реализации проекта «Земля для туризма» Росреестр выявил первые территории, вызывающие туристический интерес.

кластер Обские парки

В кластер «Обские парки» планируют инвестировать 11 млрд рублей

—  На заседаниях штаба, созданного при управлении, рассматриваются территории Новосибирской области, вызывающие наибольший туристический интерес. В итоге будет создан банк земли для туризма, потенциальные инвесторы смогут выбрать участки в режиме онлайн для строительства туристической инфраструктуры: спортивные объекты, турбазы, гостиничные комплексы и другие, — пояснила заместитель руководителя новосибирского Росреестра Наталья Ивчатова.

По оценке управления земли, включенные в банк, могут привлечь к региону внимание инвесторов:

Кластер «Обские парки» планируется создать на прибрежных территориях в Новосибирске, Бердске, Искитимском и Ордынском районах области. Появление туристического кластера позволит развивать разные виды туризма в регионе: от пляжного и спортивного до познавательного и этнографического.

инвестиции в туризм

Озеро Карачи в Чановском районе области: с 1880 года озеро используется как грязевой и бальнеологический курорт.

инвестиции в туризм

Озеро Островное в Краснозерском районе области: уникальный источник целебной грязи, лечебной глины, рапы (озерной соли) — аналоги даров Мёртвого моря.

инвестиции в туризм

Озеро Горькое в Здвинском районе области: известно своими лечебными свойствами с 1898 года.

В Росреестре пояснили, что основные условия включения земельных участков в банк земли для туризма: отсутствие прав физических и юридических лиц на эти земли, они не должны быть изъяты из оборота и не ограничены в обороте, вид разрешенного использования земель должен быть связан с туризмом, например, туристическое обслуживание, природно-познавательный туризм и другие.

Напомним, в январе 2023 года представители корпорации «Туризм РФ» в ходе визита в Новосибирск говорили об интересе к проектам в сфере туризма, которые могут реализовываться на территории Новосибирской области.

 

Ранее редакция сообщала о том, что для запуска туристических проектов по берегам водоемов в регионе нужно решить земельный вопрос. 

Базовое фото автора, озеро Горькое — туристический портал Новосибирской области,  Дмитрий Молчанов, озеро Карачи — туристический портал Новосибирской области, озеро Островное — с сайта санатория Краснозерский

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Рубрики : Власть Бизнес Туризм

Регионы: Новосибирск

Теги : отдых в Новосибирской области Инвестиции в туризм


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