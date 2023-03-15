В Новосибирске назвали первые «земли для туризма»

В рамках реализации проекта «Земля для туризма» Росреестр выявил первые территории, вызывающие туристический интерес.

По оценке управления земли, включенные в банк, могут привлечь к региону внимание инвесторов:

Кластер «Обские парки» планируется создать на прибрежных территориях в Новосибирске, Бердске, Искитимском и Ордынском районах области. Появление туристического кластера позволит развивать разные виды туризма в регионе: от пляжного и спортивного до познавательного и этнографического.

Озеро Карачи в Чановском районе области: с 1880 года озеро используется как грязевой и бальнеологический курорт.

Озеро Островное в Краснозерском районе области: уникальный источник целебной грязи, лечебной глины, рапы (озерной соли) — аналоги даров Мёртвого моря.

Озеро Горькое в Здвинском районе области: известно своими лечебными свойствами с 1898 года.

В Росреестре пояснили, что основные условия включения земельных участков в банк земли для туризма: отсутствие прав физических и юридических лиц на эти земли, они не должны быть изъяты из оборота и не ограничены в обороте, вид разрешенного использования земель должен быть связан с туризмом, например, туристическое обслуживание, природно-познавательный туризм и другие.

Напомним, в январе 2023 года представители корпорации «Туризм РФ» в ходе визита в Новосибирск говорили об интересе к проектам в сфере туризма, которые могут реализовываться на территории Новосибирской области.

Ранее редакция сообщала о том, что для запуска туристических проектов по берегам водоемов в регионе нужно решить земельный вопрос.