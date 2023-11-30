К 2029 году все ИП в России могут ликвидировать

По сведениям зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Артема Кирьянова, в 2029 году в нашей стране может быть ликвидирована такая форма ведения бизнеса как ИП (индивидуальный предприниматель), передает цифровое издание Ura.ru. Причина в том, что она считается морально устаревшей формой налогообложения и ведения бизнеса и в таком виде была актуальна в 90-е годы.

Парламентарий уточнил, что именно в тот момент завершится эксперимент по введению налога для самозанятых, и владельцы микробизнесов должны будут выбрать другую форму налогообложения.

Кирьянов добавил, что самозанятые должны будут стать руководителями или учредителями юрлица.

Ранее редакция сообщала, что «Дачную амнистию» для сооружений СНТ могут продлить до 2031 года.