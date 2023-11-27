«Дачную амнистию» для сооружений СНТ могут продлить до 2031 года

Госдума рассмотрит законопроект о продлении «Дачной амнистии» для зданий и сооружений, относящихся к имуществу общего пользования садоводческих и огороднических товариществ до 2031 года. Соответствующий документ опубликован в Системе обеспечения законодательной власти. Инициаторами выступили представители партии «Единая Россия».

Отмечается, что амнистия будет распространяться на здания и сооружения общего пользования СНТ. Речь идет о постройках, возведенных до 2004 года, уточнили на сайте Госдумы. В настоящее время их можно поставить на кадастровый учет и осуществить госрегистрацию прав в упрощенном порядке.

По закону действие нормы заканчивается 1 января следующего года и зарегистрировать эти постройки будет возможно лишь через суд.

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