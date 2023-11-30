«Меркас» хочет построить на Сибсельмаше апартаменты и технопарк

Комиссия по внесению изменений в генплан Новосибирска отказалась рассмотреть предложение, поступившее от ООО «Меркас», о перезонировании части территории завода «Сибсельмаш». Как отметил начальник департамента строительства и архитектуры мэрии города Алексей Кондратьев, заявитель представил документы не в том объеме, в котором он в прошлом году рассматривался на инвестсовете у губернатора области.

— Рассмотрим этот вопрос на следующей комиссии. Заявитель должен представить полный пакет — полноценный мастер-план, — предупредил Кондратьев.

Кроме того, судя по комментариям членов комиссии, к проекту также есть вопросы с точки зрения развития улично-дорожной сети. Стоит отметить, что департамент транспорта в комментарии к проекту отметил, что не возражает против его реализации, но рекомендовал учесть перспективную линию метрополитена. В департаменте образования заявили, что реализация проекта преждевременна.

Судя по документам, которые «Меркас» уже представил в мэрию, 54 участка, а также прилегающую к 34 из них неразграниченную территорию из производственной зоны предполагается перевести в зону специального, смешанного или общественно-делового назначения.

В мастер-плане отмечается, что более 50% бывших объектов НПО «Сибсельмаш» либо не используются, либо используются не по назначению.

Судя по проекту, в целом речь идет о создании на территории площадки научно-производственного парка, который будет состоять из 58 кластеров. 50% территории займут промышленные предприятия, которые пройдут реконструкцию, а также лабораторная зона, центр коллективного пользования высокотехнологичным оборудованием, центр инжиниринга и логистическая зона. Производства планируется размещать по кластерам, в зависимости от видов деятельности и класса опасности.

В научно-образовательной зоне планируется разместить объекты, где будет проходить подготовка кадров, в том числе при взаимодействии с образовательными организациями. Меркас планирует готовить кадры и для других предприятий региона. В локации предусмотрена экспозиционная зона для презентации разработок резидентов парка, а также общественно-деловая с бизнес-центром для проведения мероприятий. Жилая зона, по версии разработчика, будет представлять из себя апартаменты для длительного и краткосрочного проживания как сотрудников резидентов, так и командировочных специалистов.

Часть территории Сибсельмаша предлагают застроить жильем

На территории также предусмотрено создание экотехнопарка для вовлечения в оборот вторичного сырья.

На площади 4,5 га планируется возвести 56,7 тысячи площадей для технопарка.

В общественной зоне 5 га планируется построить почти 50 тысяч кв. м недвижимости.

Площадь жилого фонда составит не менее 230,4 тысячи кв. м. Проектом предполагается застройка от 4 до 16 этажей. По расчетам инвесторов, на площадке будут проживать около 7,7 тысячи человек.

В центральной части глобальной площадки зарезервировано место под спортивные объекты, школу на 900 мест и детский сад на 280 мест. Также запланировано строительство спортзала, бассейна, стадиона и открытых спортивных площадок. За аналог размещения соцобъектов разработчики взяли ТК «Михайловский», Москва.

На площадке также предусмотрены зоны рекреации. За аналог разработчики проекта взяли зеленый каркас промышленной территории Miyashita Park в Токио. Площадь зеленых насаждений после ревитализации составит 45,1 га или 45,1% территории.

Всего в парке инвесторы планируют создать 16,7 тысячи рабочих мест.

Транспортный вопрос, судя по комментарию замминистра транспорта Новосибирской области Вячеслава Невежина, размещенному в проекте, предполагается решать за счет городской электрички. Станция Новосибирск-Западный расположена напротив площадки «Сибсельмаша». Кроме того, в ведомстве разрабатывают варианты переформатирования дорожной сети в районе ул. Станционной, чтобы снять проблемы с пробками.

Для строительства и модернизации инфраструктуры парка, по расчетам инвесторов, необходимы 4,6 млрд рублей. Общая площадь дорожно-уличной сети составит не менее 5,3 кв. км. На площадке также планируется построить 4,7 км велодорожек и 13,6 км пешеходных тротуаров. Расчетный объем финансирования на транспортную инфраструктуру — 14,8 млрд рублей.

Судя по проекту компании, первый этап она рассчитывала реализовать в 2023-2025 годах. В основном в него входит промышленный пояс парка.

Заявленный на комиссию по изменению генплана проект намечен к реализации в 2024-2029 годы, он включает в себя жилую зону и социальную сферу.

Третий этап — 2026-2033 годы — включает в себя создание технопарка и научной зоны.

Партнерами ООО «Меркас» в этом проекте выступают компании ООО «Феррум» (Входит в Группу компаний «Феррум». — Ред.), ООО «Комета» и ООО «Новая лизинговая компания», которая рядом развивает парк «Новосиб».

Напомним, ОАО «НПО «Сибсельмаш» было организовано в 2003 году на базе новосибирских предприятий, специализировалось на производстве сельскохозяйственного и горно-шахтного оборудования, выпуске технологических частей артиллерийского выстрела. Завод находился в процедуре банкротства с 2011 года, а в октябре 2012-го предприятие было признано банкротом, открыто конкурсное производство. Кредиторская задолженность предприятия превышала 1 млрд рублей. В марте 2019 года на общем собрании кредиторов было принято решение о продаже имущества предприятия «единым лотом на торгах в форме закрытого конкурса». Аукционы проводились, но желающих приобрести имущество не былы до 2020 года. В торгах, состоявшихся осенью 2020-го, принимали участие две компании: АО «НПО «Курганприбор» и ООО «Банкротфорум», действовавшее в интересах московского ООО «Меркас». Торги выиграли представители ООО «Банкротфорум», предложившие 505 млн рублей. АО «НПО «Курганприбор» с этим решением не согласилось и начало оспаривать результаты. В итоге суд признал правомерность результатов торгов.

О том, что «Меркас» планирует создать на территории «Сибсельмаша» промышленный парк, стало известно в конце 2022 года.

ОАО «НПО «Сибсельмаш» включено в число предприятий оборонно-промышленного комплекса, принадлежащего госкорпорации «Ростех». Площадь промплощадки ОАО «НПО «Сибсельмаш» составляет около 104 га, на ней расположены 129 объектов недвижимого имущества площадью 461 тысяча кв. м (44% зданий на момент открытия конкурсного производства имели хорошее техническое состояние, 23% — аварийное), линейные объекты, а также теплоэлектростанция.

Ранее редакция сообщала о том, что Минпромторг России подал в суд на компанию «Меркас».