Началась предновогодняя борьба за сотрудников в Новосибирске

Дан старт предновогодней гонке в ретейле на новосибирском рынке. Она проявилась во всплеске активности работодателей на новосибирском рынке труда в преддверии распродаж и закупок к праздникам. Об этом сообщает Зарплата.ру.

— По сравнению с аналогичным периодом в 2022 году, количество предложений в сфере ретейла в 2023 году увеличилось в 2 раза. Кратный рост показывают вакансии для грузчиков, товароведов, курьеров, упаковщиков,— говорится в сообщении.

Отметим, что большинство работодателей хотят взять сотрудника на неполный рабочий день. По сравнению с прошлым годом компании в сфере торговли начали искать в 3,2 раза больше работников на частичную занятость на новогодние праздники.

Также наблюдается усиленная активность сетевых и несетевых супермаркетов. Рост числа вакансий здесь произошел для упаковщиков/комплектовщиков (в 4,8 раз) и продавцов-консультантов.

Ранее редакция сообщала о том, что повышение зарплаты не стимулирует новосибирцев работать больше.