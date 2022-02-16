К борьбе с «зайцами» на общественном транспорте Новосибирска привлекут Росгвардию

— Все 150 автобусов, которые закуплены недавно муниципалитетом, оборудованы валидаторами: по 3-4 в зависимости от вместимости автобуса. Эта схема будет работать на маршрутах МУП ПАТП-4. В целом бескондукторная система оплаты будет развиваться на всех маршрутах в городе, в том числе горэлектротранспорта: троллейбусах и трамваях. Это будущее, — констатировал на брифинге начальник управления пассажирских перевозок мэрии Новосибирска Владимир Кондауров.

Он пояснил, что использование валидаторов обусловлено нехваткой кондукторов на муниципальном предприятии. Кроме того, на общественном транспорте города развивается система электронного проездного, а проезд можно оплатить транспортной или банковской картой без участия кондуктора. Сейчас около 80% пассажирского транспорта оборудованы терминалами, которые принимают для расчета банковские карты. До конца 2022 года их должен будет принимать весь транспорт, в том числе коммерческий. Это будет проверять налоговая и Роспотребнадзор.

По словам Кондаурова, установка валидаторов в транспорте окупается в течение 2 месяцев за счет зарплаты кондуктора. Что касается «зайцев», то кондукторы тоже не успевают рассчитывать всех пассажиров, особенно в часы пик, либо срабатывает человеческий фактор. По оценке чиновника, сегодня не оплачивают проезд до 10% пассажиров.