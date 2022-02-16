К борьбе с «зайцами» на общественном транспорте Новосибирска привлекут Росгвардию

— Все 150 автобусов, которые закуплены недавно муниципалитетом, оборудованы валидаторами: по 3-4 в зависимости от вместимости автобуса. Эта схема будет работать на маршрутах МУП ПАТП-4. В целом бескондукторная система оплаты будет развиваться на всех маршрутах в городе, в том числе горэлектротранспорта: троллейбусах и трамваях. Это будущее, — констатировал на брифинге начальник управления пассажирских перевозок мэрии Новосибирска Владимир Кондауров.
По словам Кондаурова, установка валидаторов в транспорте окупается в течение 2 месяцев за счет зарплаты кондуктора. Что касается «зайцев», то кондукторы тоже не успевают рассчитывать всех пассажиров, особенно в часы пик, либо срабатывает человеческий фактор. По оценке чиновника, сегодня не оплачивают проезд до 10% пассажиров.
— Нарушения такие есть, и мы сейчас прорабатываем варианты усиления линейного контроля за пассажирами. ПАТП-4 заключит договор с Росгвардией, силы которой будут привлекаться для проведения контрольных проверок, — пояснил Владимир Кондауров. — Дело в том, что весь новый подвижной состав оборудован датчиками пассажиропотока, и водитель может контролировать: сколько зашло пассажиров и сколько из них не оплатили проезд. У него есть тревожная кнопка, с помощью нее водитель может вызвать группу контролеров. Она прибывает и проводит проверку. В случае отказа нарушителя оплатить проезд или покинуть транспортное средство будут привлекаться силовые структуры для составления административного протокола.
Фото со страницы мэра Анатолия Локтя ВКонтакте
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