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В 2026 году количество маршруток на улицах Новосибирска сократится до минимума

  • 16/02/2022, 16:20
Автор:
Новости Новосибирска
Сейчас водители оптимизированных маршрутов переходят к другим частникам или идут в муниципальное предприятие.

— Оптимизация маршрутной сети Новосибирска предусмотрена разработанными документами транспортного планирования, утвержденными в период с 2018 по 2020 годы. Основные мероприятия, которые будут проходить в рамках оптимизации: увязка всех видов общественного транспорта в единый транспортный каркас, создание маршрутов с высокой интенсивностью движения с автобусами большого класса, постепенное замещение автобусов малого класса на автобусы большой и средней вместимости с минимизацией дублирования маршрутов, — рассказал на брифинге начальник управления пассажирских перевозок мэрии Новосибирска Владимир Кондауров.

новости Новосибирска

Муниципальный перевозчик хочет потеснить на городских маршрутах коммерсантов

На первом этапе оптимизации в 2022 году в Первомайском и Советском районах Новосибирска количество автобусов на наиболее популярных маршрутах вырастет в несколько раз. Изменятся и сами маршруты, а периодичность движения транспорта будет составлять около 10 минут в часы пик. Кроме того, власти расширяют зону действия сетевого тарифа. Все это повышает привлекательность муниципального транспорта, по сравнению с коммерческим. С 2023 года к программе будут подключаться другие районы города.

— Водители, которые ранее работали в частных маршрутных такси, переходят либо к другим перевозчикам, либо трудоустраиваются на ПАТП-4. Сейчас, в том числе в связи и с пандемией, в городе большой дефицит водителей, поэтому с поиском нового места работы проблем нет, — уверен Кондауров.

Представители власти четко заявляют, что до 2026 года все перевозчики города будут переведены на муниципальные контракты или уйдут с рынка, а их место займет муниципальный перевозчик. К 2026 году на улицах города останется минимальное количество маршрутных такси.

— Оптимизация растянута до 2026 года, так как у нас есть действующие договоры, заключенные с перевозчиками. У части предпринимателей есть документы, дающие право в течение 5 лет осуществлять перевозки. Эти свидетельства мы не можем отозвать в одностороннем порядке, — пояснил чиновник. — Корректировка маршрутов по срокам привязана к прекращению действия этих договоров.

Отметим, что тема оптимизации маршрутной сети обсуждалась на совместном совещании представителей власти и перевозчиков, организованном региональным отделением «ОПОРЫ РОССИИ» 9 февраля.

— На коллегии Минтранса области обсуждались причины изменения маршрутной сети в городе и области. Дело в том, что в населенных пунктах строятся ФАПы школы, детские сады, со многими сервисами сейчас можно работать дистанционно, то есть потребность в маршрутах у людей снижается, — говорил заместитель министра Вячеслав Невежин. — На ряд пригородных маршрутов существенно влияет Новосибирск, который изменяет маршрутную сеть, в том числе из-за появления новых микрорайонов, где проживают новосибирцы. Мы видим это по поселкам Красный Яр, Мочище, микрорайону «Стрижи», по запуску нового маршрута №88 («Микрорайон ОбьГЭС – Студенческая»). То есть частные перевозчики, обслуживающие такие маршруты, значительно теряют в пассажиропотоке. Кроме того, часть маршрутов, сформированных 20 лет назад, сегодня потеряли свою актуальность. Это явление времени, которое бизнесу нужно принимать во внимание и реагировать.

По информации мэрии Новосибирска, сейчас муниципальная маршрутная сеть насчитывает 142 маршрута наземного пассажирского транспорта, 2 линии метрополитена с 13 станциями. За 2021 год муниципальными перевозчиками перевезены более 267 млн пассажиров (-3,9 млн к 2020 году). В настоящее время на муниципальный контракт переведены 14 городских маршрутов: автобусный маршрут №54 и 13 троллейбусных маршрутов МКП ГЭТ.

Фото редакции

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Рубрики : Власть Бизнес Транспорт

Регионы: Новосибирск

Теги : транспорт общество город власть бизнес


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