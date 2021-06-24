К чему готовиться после повышения ключевой ставки ЦБ: прогнозы банкиров

11 июня 2021 года Центральный банк поднял ключевую ставку. И заявил, что это далеко не последнее повышение. Какое значение это имеет для населения? С одной стороны, это влечет за собой рост ставок по депозитам. Это значит, вы можете вложить сбережения очень выгодно. Но с другой – ставки по кредитам тоже могут вырасти в самое ближайшее время. По предварительным прогнозам аналитиков удорожание кредитных продуктов неизбежно. Ставки на кредиты могут подняться вплоть до 1 процентного пункта.
Однако пока процентные ставки держатся на уровне 2020 года. И Банк Акцепт сохраняет выгодные условия кредитования для своих клиентов – от 7,9% годовых! Если вы давно планировали взять кредит, то советуем сделать это в ближайшее время.
Оформляя его в Банке Акцепт, вы не только успеваете получить выгодную ставку, но и не откладываете жизнь в долгий ящик. Вы совершаете покупку тогда, когда она актуальна для вас.
Чтобы оформить кредит наличными в Банке Акцепт необходимо:
Преимущества:
А если у вас уже есть один или несколько кредитов, и вы хотите оптимизировать свои расходы по ним, то на этот случай мы снизили ставки на рефинансирование!
Рефинансируйте до 4 кредитов других банков на сумму до 1 млн. руб. на срок до 5 лет по ставке – от 6,9% годовых в Банке Акцепт!
Преимущества:
Успевайте взять кредит выгодно с Банком Акцепт!
Подробности по телефону: 8-800-100-27-37 и на akcept.ru.
Акционерное общество «Банк Акцепт»:
ул. Советская, 14
пл. Маркса, 7
пр. Дзержинского, 14/3
ул. Б. Хмельницкого, 60/2
ул. Титова, 31
ул. Героев Труда, 18/2
Краснообск, ул. Центральная, 2«б»
Бердск, ул. Островского, 53/1
Искитим, ул. Комсомольская, 19«б»
Куйбышев, ул. Папшева, 4
тел. 8-800-100-27-37
akcept.ru
Instagram, «ВКонтакте», FaceBook
Фото предоставлено пресс-службой банка, базовое: freepik.com
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Комментировать