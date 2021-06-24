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К чему готовиться после повышения ключевой ставки ЦБ: прогнозы банкиров

  • 24/06/2021, 12:00
Новости компаний
В Банке Акцепт рассказали, почему не стоит тянуть с оформлением кредита.

11 июня 2021 года Центральный банк поднял ключевую ставку. И заявил, что это далеко не последнее повышение. Какое значение это имеет для населения? С одной стороны, это влечет за собой рост ставок по депозитам. Это значит, вы можете вложить сбережения очень выгодно. Но с другой – ставки по кредитам тоже могут вырасти в самое ближайшее время. По предварительным прогнозам аналитиков удорожание кредитных продуктов неизбежно. Ставки на кредиты могут подняться вплоть до 1 процентного пункта.

Однако пока процентные ставки держатся на уровне 2020 года. И Банк Акцепт сохраняет выгодные условия кредитования для своих клиентов – от 7,9% годовых! Если вы давно планировали взять кредит, то советуем сделать это в ближайшее время.

Оформляя его в Банке Акцепт, вы не только успеваете получить выгодную ставку, но и не откладываете жизнь в долгий ящик. Вы совершаете покупку тогда, когда она актуальна для вас.

Новости компаний

Чтобы оформить кредит наличными в Банке Акцепт необходимо:

Преимущества:

  • сумма от 50 до 500 тыс. руб.
  • срок от 18 месяцев до 5 лет
  • возраст от 21 года
  • минимальный официальный стаже на текущем месте работы от 4 месяцев
  • без залога и поручителей
  • оплата кредита через Интернет-банк
  • возможно досрочное погашение

А если у вас уже есть один или несколько кредитов, и вы хотите оптимизировать свои расходы по ним, то на этот случай мы снизили ставки на рефинансирование!

Новости компаний

Рефинансируйте до 4 кредитов других банков на сумму до 1 млн. руб. на срок до 5 лет по ставке – от 6,9% годовых в Банке Акцепт!

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  • объединение нескольких потребительских кредитов разных банков;
  • уменьшение платежа и/или срока по действующим кредитам за счет снижения ставки;
  • досрочное погашение.

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Новости компанийАкционерное общество «Банк Акцепт»:
ул. Советская, 14
пл. Маркса, 7
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тел. 8-800-100-27-37
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Фото предоставлено пресс-службой банка, базовое: freepik.com

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Рубрики :

Регионы: Новосибирская область

Теги : финансы ключевая ставка деньги банки Банк Акцепт


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