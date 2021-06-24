К чему готовиться после повышения ключевой ставки ЦБ: прогнозы банкиров

11 июня 2021 года Центральный банк поднял ключевую ставку. И заявил, что это далеко не последнее повышение. Какое значение это имеет для населения? С одной стороны, это влечет за собой рост ставок по депозитам. Это значит, вы можете вложить сбережения очень выгодно. Но с другой – ставки по кредитам тоже могут вырасти в самое ближайшее время. По предварительным прогнозам аналитиков удорожание кредитных продуктов неизбежно. Ставки на кредиты могут подняться вплоть до 1 процентного пункта.

Однако пока процентные ставки держатся на уровне 2020 года. И Банк Акцепт сохраняет выгодные условия кредитования для своих клиентов – от 7,9% годовых! Если вы давно планировали взять кредит, то советуем сделать это в ближайшее время.

Оформляя его в Банке Акцепт, вы не только успеваете получить выгодную ставку, но и не откладываете жизнь в долгий ящик. Вы совершаете покупку тогда, когда она актуальна для вас.

Чтобы оформить кредит наличными в Банке Акцепт необходимо:

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оплата кредита через Интернет-банк

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А если у вас уже есть один или несколько кредитов, и вы хотите оптимизировать свои расходы по ним, то на этот случай мы снизили ставки на рефинансирование!

Рефинансируйте до 4 кредитов других банков на сумму до 1 млн. руб. на срок до 5 лет по ставке – от 6,9% годовых в Банке Акцепт!

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уменьшение платежа и/или срока по действующим кредитам за счет снижения ставки;

досрочное погашение.

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Акционерное общество «Банк Акцепт»:

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пл. Маркса, 7

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