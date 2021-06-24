Инвестор вложит в парк на «Звезде» 65 млн рублей

Как сообщили в ответ на запрос Infopro54 в Министерстве спорта Новосибирской области, инициатором проекта по созданию объекта социально-культурного назначения «Спортивно-рекреационный парк «Звезда» является спортивная автономная некоммерческая организация «Спортивная Сибирь». Запланированный объем инвестиций в проект — 65 млн рублей.

— В рамках реализации проекта планируется создание спортивного комплекса со вспомогательными помещениями для занятий волейболом и баскетболом, а также выполнение комплексного благоустройства территории с созданием площадок для пляжного волейбола, уличного баскетбола и велодорожек, — говорится в ответе, полученном редакцией за подписью главы ведомства Сергея Ахапова.

В министерстве подчеркивают, что реализация проекта позволит получить комплексный социальный эффект:

— Прирост обеспеченности населения Советского района Новосибирска спортивной инфраструктурой.

— Создание условий для вовлечения в регулярные занятия физкультурой и спортом различных групп населения, в том числе обеспечение круглогодичных условий для занятий отдельными видами спорта.

— Возможность проведения спортивных мероприятий по игровым видам спорта, в том числе пляжным (волейбол, футбол), а также популярным в молодежной среде (вейкбординг, кайтсерфинг, сапбординг и др.).

— Повышение уровня организованной рекреационной инфраструктуры и качества услуг активного отдыха, которые оказываются населению.

Срок реализации проекта составляет 5 лет. Инвестор планирует запустить его в эксплуатацию в 2024 году.

— В настоящее время инициатор проекта проводит проектные и изыскательские работы. Ориентировочный срок получения разрешения на строительство и начала строительных работ — четвертый квартал 2021 года, — уточняют в Минспорта. — Содержание и объем планируемых работ будут сформированы исходя из необходимости сохранения имеющихся на территории земельного участка лесных насаждений.

В ведомстве также подчеркнули, что реализация проекта не ограничит доступ граждан на пляж «Звезда».

Напомним, о том, что на территории «Звезды» планируется создать спортивный комплекс, стало известно на минувшей неделе на заседании комитета по бюджету регионального парламента. Оказалось, что проект уже прошел комиссию по МИПам, в 2020 году был заключен договор аренды на участок 3 га под его размещение, а депутаты заявили, что ничего не знают об этом решении распоряжения госсобственностью.

Судя по сайту пляжа «Звезда», ключевым арендатором территории выступает ООО «Неоком-Сервис». Генеральным директором компании является Сергей Журавлев, учредителем — известный в Новосибирске бизнесмен Михаил Потапов. Выручка компании за 2020 год составила 9 млн рублей (-19 млн к 2019 году), прибыль 25 тысяч (-691 тысяча). Михаил Потапов также является учредителем компаний ООО «Меркурий», ООО «Сигма», ООО «Инициатива», АНО «Спортивная Сибирь». Кроме того, он основатель группы «Неоком», девелопер (бизнес-центр «Гнесинка») и т.д.

Парк отдыха «Звезда» расположен на берегу Обского водохранилища в тридцати минутах езды от Новосибирска и на расстоянии пешей доступности от Академгородка. Является одним из самых популярных мест отдыха у жителей Советского и других районов Новосибирска. Въезд на машине на территорию парка платный. Сейчас на территории парка «Звезда» работают несколько туристических баз, спортивные площадки, кафе, водные аттракционы, летние гостевые домики, прокат спортивного инвентаря, беседок и мангалов и т.д.