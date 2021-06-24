Рекламодателям

Инвестор вложит в парк на «Звезде» 65 млн рублей

  • 24/06/2021, 10:00
Автор: Юлия Данилова
Новости Новосибирск
Он планирует создать спорткомплекс, сеть велодорожек, а также проводить соревнования, в том числе по вейкбордингу, кайтсерфингу и сапбордингу.

Как сообщили в ответ на запрос Infopro54 в Министерстве спорта Новосибирской области, инициатором проекта по созданию объекта социально-культурного назначения «Спортивно-рекреационный парк «Звезда» является спортивная автономная некоммерческая организация «Спортивная Сибирь». Запланированный объем инвестиций в проект — 65 млн рублей.

— В рамках реализации проекта планируется создание спортивного комплекса со вспомогательными помещениями для занятий волейболом и баскетболом, а также выполнение комплексного благоустройства территории с созданием площадок для пляжного волейбола, уличного баскетбола и велодорожек, — говорится в ответе, полученном редакцией за подписью главы ведомства Сергея Ахапова.

В министерстве подчеркивают, что реализация проекта позволит получить комплексный социальный эффект:

— Прирост обеспеченности населения Советского района Новосибирска спортивной инфраструктурой.

— Создание условий для вовлечения в регулярные занятия физкультурой и спортом различных групп населения, в том числе обеспечение круглогодичных условий для занятий отдельными видами спорта.

— Возможность проведения спортивных мероприятий по игровым видам спорта, в том числе пляжным (волейбол, футбол), а также популярным в молодежной среде (вейкбординг, кайтсерфинг, сапбординг и др.).

— Повышение уровня организованной рекреационной инфраструктуры и качества услуг активного отдыха, которые оказываются населению.

Срок реализации проекта составляет 5 лет. Инвестор планирует запустить его в эксплуатацию в 2024 году.

— В настоящее время инициатор проекта проводит проектные и изыскательские работы. Ориентировочный срок получения разрешения на строительство и начала строительных работ — четвертый квартал 2021 года, — уточняют в Минспорта. — Содержание и объем планируемых работ будут сформированы исходя из необходимости сохранения имеющихся на территории земельного участка лесных насаждений.

В ведомстве также подчеркнули, что реализация проекта не ограничит доступ граждан на пляж «Звезда».

Новости Новосибирска

На «Звезде» может появиться спортивно-реабилитационный кластер

Напомним, о том, что на территории «Звезды» планируется создать спортивный комплекс, стало известно на минувшей неделе на заседании комитета по бюджету регионального парламента. Оказалось, что проект уже прошел комиссию по МИПам, в 2020 году был заключен договор аренды на участок 3 га под его размещение, а депутаты заявили, что ничего не знают об этом решении распоряжения госсобственностью.

Судя по сайту пляжа «Звезда», ключевым арендатором территории выступает ООО «Неоком-Сервис». Генеральным директором компании является Сергей Журавлев, учредителем — известный в Новосибирске бизнесмен Михаил Потапов. Выручка компании за 2020 год составила 9 млн рублей (-19 млн к 2019 году), прибыль 25 тысяч (-691 тысяча). Михаил Потапов также является учредителем компаний ООО «Меркурий», ООО «Сигма», ООО «Инициатива», АНО «Спортивная Сибирь». Кроме того, он основатель группы «Неоком», девелопер (бизнес-центр «Гнесинка») и т.д.

Парк отдыха «Звезда» расположен на берегу Обского водохранилища в тридцати минутах езды от Новосибирска и на расстоянии пешей доступности от Академгородка. Является одним из самых популярных мест отдыха у жителей Советского и других районов Новосибирска. Въезд на машине на территорию парка платный. Сейчас на территории парка «Звезда» работают несколько туристических баз, спортивные площадки, кафе, водные аттракционы, летние гостевые домики, прокат спортивного инвентаря, беседок и мангалов и т.д.

Фото из группы парка «Звезда» Вконтакте

78

Рубрики : Бизнес Город

Регионы: Новосибирск

Теги : спорт Пляж Звезда отдых бизнес


0
0
Новости Сибири
Новостройки Новосибирска

Локдаун в Бурятии

23/06/2021, 19:28

Кемерово догоняет Новосибирск по ценам на недвижимость

22/06/2021, 10:17

Охрана Минтранса в Омске предотвратила провоз наркотических веществ

17/06/2021, 17:23

Кемеровские таможенники взыскали 8,6 млн рублей, неуплаченных при ввозе корейских телефонов

17/06/2021, 14:37

Актуальный разговор

Актуальный разговор

Григорий Якобсон: То, что мы видим на рынке кредитования жилья, очень похоже на ипотечный пузырь

Все материалы
Лента новостей

УФАС может пересмотреть подход к тарифу для операторов связи

23/06/2021, 19:30

S7 Airlines открывает новые рейсы из Новосибирска и Москвы в Турцию

23/06/2021, 19:00

Новосибирская область хочет заключить несколько соглашений с «РОСНАНО»

23/06/2021, 18:25

В Новосибирской области пройдет масштабная оценка кадастровой стоимости недвижимости

23/06/2021, 18:18
INFOPROTV: РЫНКИ • ЛЮДИ • МНЕНИЯ

Рестораторам Новосибирска не продлили «пандемийную» льготу на аренду летников
1/06/21, 14:36
Новости компаний

Зарплатный проект Банка Акцепт – индивидуальная выгода для работодателей и сотрудников!

23/06/2021, 12:02

«Бизнес-Портал» банка «Открытие» признан лучшим интернет-банком для бизнеса

22/06/2021, 14:43

ТАСС традиционно поддержит номинацию для будущих журналистов

22/06/2021, 12:22

УЦН 2.0 в Новосибирске: мобильная связь и надежный интернет становятся доступнее

22/06/2021, 11:04

Tele2 запустила услугу для контроля передвижения транспорта и сотрудников

22/06/2021, 11:00

Где Вы планируете отдыхать этим летом?

Просмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...

Экономика

Новости компаний

Бизнесу не хватает открытого неба

Дополнительные доходы бюджета уйдут депутатам и перевозчикам

Под официальное сокращение в этом году попадут около 1500 новосибирцев

«Тяжстанкогидропресс» сохранит производственный потенциал

В областной бюджет вносится второй пакет корректировок

Финансы

Новости Сибири

Сибиряки стали чаще жаловаться на навязывание финансовых услуг

ФРС лишает золото предпосылок для роста

Жители региона открыли 257 тыс брокерских счетов

Государственные и муниципальные контракты не успевают за ростом цен

Часть банков уже заложила в свои предложения по депозитам повышение ставки ЦБ

Политика

Новости Новосибирска

Съезд единороссов утвердил лидера списка кандидатов

Группа «ВИС» готова к любым проверкам по четвертому мосту

Искусственный интеллект-почерковед и другие выборные новаторства

Городской власти снова хотят добавить критерии эффективности

Андрей Травников занимает 49 место в рейтинге популярности глав регионов в соцсетях

Недвижимость

Новости Новосибирской области

В Новосибирской области пройдет масштабная оценка кадастровой стоимости недвижимости

Дольщикам крупнейшего долгостроя региона будут выплачены компенсации

Почему нужно покупать квартиру по действующей программе льготной ипотеки?

Государственные и муниципальные контракты не успевают за ростом цен

«Агросервису» вменили хищение в особо крупном размере

Технологии

Новости Новосибирской области

Новосибирская область хочет заключить несколько соглашений с «РОСНАНО»

Спутники НГУ станут частью системы мониторинга «космической погоды» для Росгидромета

Аутсорсинг оборудования, контрактное производство

Новосибирский карбоновый полигон презентуют на форуме «Технопром-2021»

В Новосибирске появится инновационный кластер МТС

Телекоммуникации

Новости Новосибирска

Сотовых операторов могут перестать пускать на остановки

МТС и ГК «Интекко» запустили в Новосибирске остановки цифрового формата

МТС лидирует по скорости фиксированного интернета в Новосибирске

МегаФон запускает новый сервис подписки на мобильные игры

В Новосибирске появится инновационный кластер МТС

Агропром

Новости Новосибирской области

Область приросла посевными площадями

В Новосибирске создается подразделение «Российского зернового союза»

Фермеров обяжут поднять уровень зарплат работникам

Новосибирские аграрии просят провести новую переоценку земли

Еще один депутат Заксобрания — «под раздачей» следственных органов

Транспорт

Новости Новосибирска

Работы на Восточном обходе Новосибирска возобновились

Whoosh: Электросамокаты разгружают дороги в часы пик

Новый агрегатор «DiDi-такси» закрепляется в регионах Сибири

Рынок такси снова лихорадит

Более 145 тысяч новосибирцев воспользовались услугами шеринга самокатов в 2021 году

Медицина

С лор-заболеваниями у детей можно справиться и без операций

В новосибирской поликлинике внедрили малоинвазивную технологию лечения варикоза

Частная медицина хочет расширить присутствие в ОМС

Частные медорганизации Новосибирска решили развивать медицинский туризм

Новосибирск готов лечить иногородних и иностранных пациентов

Авто

Роскошь и комфорт нового GLE купе

Продажи электромобилей в регионе выросли на 59%

В Новосибирске на 28,7% вырос спрос на мотоциклы

В Новосибирской области продажи премиальных автомобилей в возрасте до 3 лет за год выросли на 34%

43% новосибирцев выступают за вывоз брошенных автомобилей на штрафстоянки

Туризм

Новости туризма

S7 Airlines открывает новые рейсы из Новосибирска и Москвы в Турцию

Маслянино. Островок самобытности в Новосибирской области

Бескрайний бассейн-инфинити появится в Бугринской роще

Как отели обманывают туристов и как с этим бороться?

Крым. Островок российской Греции

Общество

Новости Новосибирской области

Новосибирская область хочет заключить несколько соглашений с «РОСНАНО»

В Новосибирской области пройдет масштабная оценка кадастровой стоимости недвижимости

В суде рассматривают иск к ритуальщикам

Парк «Патриот» может появиться в Военном городке №17

Сибиряки стали чаще жаловаться на навязывание финансовых услуг

Стиль жизни

Новости Новосибирска

«Мира Парк» открылся в Новосибирске. Пока в техническом режиме

Объединение VIP-сlub открывает новые тренды современного мира

Большинство салонов Новосибирска застряло в 90-х

Впервые состоялся турнир по игре в кёрлинг среди команд общественного объединения «VIP-club»

В ТРЦ «Аура» открылся магазин женской одежды итальянского бренда CUVEE

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Душевные люди, вкусная еда и завораживающие виды

Подписка на новости

* обязательные поля


×
×
Июнь 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Май    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×







×
Наверх в Новости Новосибирска