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«Горный ПРОфиль» – номинация Группы «Сибантрацит» – открыта для журналистов, рассказывающих об угольной отрасли

  • 24/06/2021, 12:02
Труд горняков, требующий огромного мужества, колоссальной выдержки и самоотдачи, пользуется особым уважением в российском обществе.

Новости компанийРаботники отрасли несут свет и тепло в каждый дом нашей страны, обеспечивают качественным сырьём энергетическую отрасль, металлургическую промышленность, химическое производство.

В главном журналистском соревновании Сибири теме освоения богатейших сибирских недр, эффективного использования современных центров угледобычи, а также историям трудовых подвигов горняков и славным традициям шахтерских династий посвящена номинация «Горный ПРОфиль». Учредителем премии и надежным, многолетним партнером проекта выступает группа «Сибантрацит».

Группа «Сибантрацит» занимает первое место в мире по производству и экспорту высококачественного антрацита UHG, является крупнейшим в России производителем металлургических углей. Кроме того, компания реализует социальные инициативы разной направленности и образовательные проекты в регионах своего присутствия. Так, совместно с вузами и Министерством образования Новосибирской области группа осуществляет подготовку кадров для горнодобывающей отрасли, является индустриальным партнером центра поддержки талантливых детей «Альтаир» и основным партнером программы «Учитель для России».

«Мы уже четвертый год подряд поддерживаем конкурс «Сибирь.ПРО» и всегда с предвкушением ждем работ в нашей номинации. Угледобыча – это не только объемы и производственные показатели. Это и передовые технологии, инновации, цифровые решения, интересные проекты, яркие достижения, а главное – люди. И нам приятно, что в большом количестве конкурсных работ труду шахтеров, судьбам горняков, вкладу работников угледобывающей отрасли в общий результат всегда уделяется повышенное внимание. Желаем всем участникам вдохновения и удачи!» – говорит Наталья Винокурова, руководитель пресс-службы ООО «УК «Сибантрацит».

Победа в номинации «Горный ПРОфиль» присуждается за материал или серию материалов о развитии горнодобывающей отрасли. К рассмотрению принимаются работы, посвященные деятельности современных угледобывающих предприятий Сибирского федерального округа, внедрению на производствах высокотехнологичных разработок и инновационных проектов, созданию новых рабочих мест. Также к участию допускаются публикации журналистов о людях, которые трудятся на предприятиях угольной промышленности, их достижениях и вкладе в экономическое развитие регионов Сибири.

В XVI Межрегиональном конкурсе журналистского мастерства «Сибирь.ПРО» участвуют работы, материалы спецпроектов и рубрик, которые были опубликованы в печатном, интернет-СМИ или вышли в электронном СМИ в период с 1 августа 2020 года по 31 июля 2021 года. Ознакомиться подробнее с условиями и списком номинаций, а также подать заявку можно на сайте проекта.

Фото предоставлено организатором конкурса

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Регионы: Сибирь

Теги : СибирьПро конкурс журналистов журналистика


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