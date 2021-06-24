«Горный ПРОфиль» – номинация Группы «Сибантрацит» – открыта для журналистов, рассказывающих об угольной отрасли

Работники отрасли несут свет и тепло в каждый дом нашей страны, обеспечивают качественным сырьём энергетическую отрасль, металлургическую промышленность, химическое производство.

В главном журналистском соревновании Сибири теме освоения богатейших сибирских недр, эффективного использования современных центров угледобычи, а также историям трудовых подвигов горняков и славным традициям шахтерских династий посвящена номинация «Горный ПРОфиль». Учредителем премии и надежным, многолетним партнером проекта выступает группа «Сибантрацит».

Группа «Сибантрацит» занимает первое место в мире по производству и экспорту высококачественного антрацита UHG, является крупнейшим в России производителем металлургических углей. Кроме того, компания реализует социальные инициативы разной направленности и образовательные проекты в регионах своего присутствия. Так, совместно с вузами и Министерством образования Новосибирской области группа осуществляет подготовку кадров для горнодобывающей отрасли, является индустриальным партнером центра поддержки талантливых детей «Альтаир» и основным партнером программы «Учитель для России».

«Мы уже четвертый год подряд поддерживаем конкурс «Сибирь.ПРО» и всегда с предвкушением ждем работ в нашей номинации. Угледобыча – это не только объемы и производственные показатели. Это и передовые технологии, инновации, цифровые решения, интересные проекты, яркие достижения, а главное – люди. И нам приятно, что в большом количестве конкурсных работ труду шахтеров, судьбам горняков, вкладу работников угледобывающей отрасли в общий результат всегда уделяется повышенное внимание. Желаем всем участникам вдохновения и удачи!» – говорит Наталья Винокурова, руководитель пресс-службы ООО «УК «Сибантрацит».

Победа в номинации «Горный ПРОфиль» присуждается за материал или серию материалов о развитии горнодобывающей отрасли. К рассмотрению принимаются работы, посвященные деятельности современных угледобывающих предприятий Сибирского федерального округа, внедрению на производствах высокотехнологичных разработок и инновационных проектов, созданию новых рабочих мест. Также к участию допускаются публикации журналистов о людях, которые трудятся на предприятиях угольной промышленности, их достижениях и вкладе в экономическое развитие регионов Сибири.

В XVI Межрегиональном конкурсе журналистского мастерства «Сибирь.ПРО» участвуют работы, материалы спецпроектов и рубрик, которые были опубликованы в печатном, интернет-СМИ или вышли в электронном СМИ в период с 1 августа 2020 года по 31 июля 2021 года. Ознакомиться подробнее с условиями и списком номинаций, а также подать заявку можно на сайте проекта.