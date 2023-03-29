Суд изменил приговор брату экс-главы областных дорожников

Апелляционным определением Новосибирского областного суда изменен приговор Железнодорожного районного суда Новосибирска в отношении Игоря Листопада. Об этом сообщает Управления Судебного департамента в Новосибирской области.

– Действия Листопада И.Н. переквалифицированы с ч. 4 ст. 291.1 УК РФ на ч. 3 ст. 291.1 УК РФ, ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, – говорится в сообщении пресс-службы.

Срок отбытия наказания исчислять с 28 марта 2023 года.

Листопаду в срок отбытия наказания зачтены:

срок нахождения под стражей из расчета один день нахождения под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима;

срок нахождения под домашним арестом из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день лишения свободы.

Апелляционное определение может быть обжаловано в течение 6 месяцев в Восьмой кассационный суд общей юрисдикции.

Напомним, в конце 2020 года экс-глава территориального управления автомобильных дорог Новосибирской области «ТУАД) Михаил Чуманов, его брат Игорь Листопад и представители двух коммерческих компаний были задержаны по подозрению в коррупции. По версии следствия, с августа по декабрь Чуманов лично и через брата, выступавшего в качестве посредника, получил от двух представителей коммерческих организаций взятки в суммах 100 тыс рублей и 5 млн рублей в обмен на покровительство. В частности, речь шла о сохранении наработанных и формировании новых договоров по выполнению государственных контрактов на ремонт, реконструкцию, строительство и содержание автодорог в Новосибирской области. В начале 2021 года был арестован экс-замминистра транспорта области Сергей Ставицкий.

В феврале 2022 суд изменил Чуманову меру пресечения с заключения под стражу на запрет определенных действий. Ставицкого суд отправил под домашний арест, Листопад остался под стражей. В марте областной суд отправил Игоря Листопада под домашний арест, позже ему была изменена мера пресечения — с заключения под стражу на запрет определенных действий. По Сергею Ставицкому было вынесено аналогичное решение.

В июне 2022 Железнодорожный районный суд города Новосибирска рассмотрел представление начальника филиала по Заельцовскому району ФКУ УИИ ГУФСИН России по Новосибирской области в отношении Игоря Листопада об изменении ему меры пресечения в виде домашнего ареста на заключение под стражу. Постановлением суда в удовлетворении данного представления отказано.

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