К концу 2026 года объем сбережений клиентов ВТБ увеличится вдвое

При этом количество клиентов с регулярным пополнением своих счетов вырастет на 70% – до 25 млн человек, сообщил заместитель президента-председателя правления банка Георгий Горшков в рамках Стратегической недели ВТБ.

По оценке кредитной организации, в ближайшие три года рынок рублевых пассивов физлиц увеличится более, чем на треть. Сам банк намерен нарастить этот показатель к концу 2026 года примерно вдвое, в результате чего доля ВТБ на рынке рублевых сбережений физлиц превысит 21%. Драйверами роста, в первую очередь, станут рублевые средства до востребования, объем которых на счетах клиентов вырастет в два раза к уровню прошлого года.

«Помочь сохранить и преумножить капитал клиентов – один из стратегических приоритетов банка. За последние 5 лет число клиентов, доверяющих нам накопления, выросло в 3 раза, и сегодня свыше 6 млн человек преумножают свои накопления с ВТБ. В рамках новой стратегии мы будем стремиться к тому, чтобы россияне хранили у нас каждый пятый рубль. Такое доверие возможно только при создании еще более выгодных сберегательных продуктов», – отметил Георгий Горшков.

По словам топ-менеджера, в этом году, в связи с ростом спроса россиян на альтернативные инструменты, банк расширит линейку продуктов в юанях и запустит накопительный счет в китайской валюте. Для роста доходности по накопительным счетам в рублях клиенты ВТБ смогут использовать новый сервис подписки. Для премиального сегмента ВТБ расширит географию продаж слитков золота, которые сегодня доступны для покупки только в Москве, и внедрит подписание документов «в цифре».

Особое внимание банк уделит клиентскому сервису, чтобы вкладчики могли быстро и легко разобраться в разных продуктах, уверенно выбрать необходимый и получить по нему нужную доходность. С этой целью в 2024 году будет запущен онлайн-«подборщик». Также клиенты смогут открыть вклад или накопительный счет, просто заполнив анкету на сайте банка.

Кроме того, совместно с партнерами ВТБ будет развивать продукты инвестиционного и накопительного страхования жизни.