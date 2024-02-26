Суперкомпьютер для прогнозирования эпидемий и кризисов создали в Новосибирске

В Институте математики СО РАН официально запустили суперкомпьютер «Сергей Годунов». С его помощью будут проводиться исследования и прикладные разработки по математическому моделированию эпидемиологических, экологических, экономических и социальных процессов, сообщила пресс-служба правительства Новосибирской области.

Как уточнили Infopro54 в пресс-службе Института математики, инфраструктура и первые вычислительные узлы суперкомпьютера были запущены еще в ноябре 2023 года. На эти цели институт направил грант в сумме 57,5 млн рублей, полученный в рамках нацпроекта «Наука и университеты» (еще 5 млн рублей вложил институт).

— После запуска к использованию суперкомпьютера сразу подключилась компания Huawei. Мы сотрудничаем с коллегами из Китая и как только они узнали о создании этого проекта, то сразу встали в очередь на выполнение своих задач, — пояснили редакции. —Программа их вычислений рассчитана на год в режиме 24\7 и задействовала 5 из 7 узлов. Речь идет о вычислениях в сфере аэрогидродинамики.

Еще один вычислительный узел задействован НГТУ НЭТИ, который работает с графическим процессором в рамках проекта по электроакустической томографии. Идут переговоры с бердской больницей, которая также хочет занять графические процессоры для работы с ИИ, 3D-графикой и AI.

В этом году уже запланирована плановая модернизация компьютера также за счет средств гранта нацпроекта «Наука и университеты». На эти цели в январе 2024 года институт получил 40,5 млн рублей (еще 3,5 млн рублей вложит институт). По словам и.о. директора ИМ СО РАН Андрея Миронова, в ходе модернизации производительность суперкомпьютера планируется увеличить более чем в два раза, до 120,4 Тфлопс (триллионов операций в секунду).

— Сейчас на суперкомпьютере проводятся вычисления по критически важным проблемам и задачам в сфере использования искусственного интеллекта, стоящим перед РФ, в том числе в области медицинской томографии, природоподобных технологий, построения сценариев развития системы биосфера-экономика-социум, изменения климата, решения задач геофизики, — говорит Андрей Миронов.

Стоит отметить, что «Сергей Годунов» не первый суперкомпьютер, который запущен в Академгородке. Пилотные проект стартовал в 2011-2012 годах, в феврале 2024 суперкомпьютерный центр мощностью 300 терафлопс (300 триллионов операций в секунду) открылся в Институте теплофизики им. С. С. Кутателадзе СО РАН. В 2025 году запланирован запуск крупнейшего на данный момент суперкомпьютера «Лаврентьев».

Ранее редакция сообщала о том, что для создания суперкомпьютера институты СО РАН призывают объединиться.