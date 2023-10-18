К концу года в Новосибирске завершится капремонт школы № 146

После капремонта школа будет соответствовать всем современным требованиям – об этом заявил мэр Анатолий Локоть на выездном совещании.
«Мы продолжаем выполнять программу капитального ремонта и реконструкции образовательных учреждений. В Новосибирске на данный момент семь объектов капремонта в разной степени готовности. Есть примеры, когда старые здания были полностью снесены, а на их месте возведены новые корпуса – это школы № 54 и 57. Финансирование программы идёт из федерального и областного бюджетов при участии муниципалитета. За счет городского бюджета закупается мебель и оборудование, – отметил мэр Анатолий Локоть. – Школа № 146 в Первомайском районе – один из последних объектов этого года. Для него был разработан специальный проект, учитывающий все особенности здания, в том числе пристройки, которые были сделаны в 60-е годы. В итоге помещения будут соответствовать всем современным требованиям».
Капитальный ремонт средней общеобразовательной школы № 146 на ул. Аксёнова, 54 в Первомайском районе начался в январе 2023 года. Все учащиеся (520 человек) на время работ переведены в школу № 145, расположенную на ул. Звездной, 8а.
Здание состоит из двух соединенных корпусов (1954 и 1966 годов постройки) и пристроенных мастерских. Первый корпус предназначен для начальных классов, второй – для средних и старших. Реконструкция ведётся во всех помещениях. Одновременно выполняется благоустройство территории – укладывается асфальт, обустраивается спортивная площадка.
По словам директора МБОУ СОШ № 146 Татьяны Лагуты, в результате перепланировки удалось выделить места для новых помещений:
«В корпусе для младших классов оборудован свой санузел, в средней и старшей школе создан кабинет иностранного языка, появился актовый зал. При этом количество учебных классов не уменьшилось. Приводятся в надлежащий вид мастерские. В эту пристройку перенесут кабинет психолога, социального педагога, логопеда, медкабинет, кабинеты технологии для мальчиков».
Начальные классы смогут вернуться в свой корпус со второй четверти. Строительные и отделочные работы завершены, в классах устанавливается мебель и учебное оборудование. Корпус для среднего и старшего звена будет готов принять учеников после новогодних каникул.
Программа капремонта образовательных учреждений Новосибирска будет продолжена.
«На следующий год мы подали заявку на ремонт 21 школы. Однако итоговое количество объектов капремонта будет зависеть от объёма финансирования со стороны федерального бюджета», – подчеркнул мэр Анатолий Локоть.
Фото предоставлены пресс-службой мэрии Новосибирска
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