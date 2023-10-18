К концу года в Новосибирске завершится капремонт школы № 146

После капремонта школа будет соответствовать всем современным требованиям – об этом заявил мэр Анатолий Локоть на выездном совещании.

«Мы продолжаем выполнять программу капитального ремонта и реконструкции образовательных учреждений. В Новосибирске на данный момент семь объектов капремонта в разной степени готовности. Есть примеры, когда старые здания были полностью снесены, а на их месте возведены новые корпуса – это школы № 54 и 57. Финансирование программы идёт из федерального и областного бюджетов при участии муниципалитета. За счет городского бюджета закупается мебель и оборудование, – отметил мэр Анатолий Локоть. – Школа № 146 в Первомайском районе – один из последних объектов этого года. Для него был разработан специальный проект, учитывающий все особенности здания, в том числе пристройки, которые были сделаны в 60-е годы. В итоге помещения будут соответствовать всем современным требованиям».

Капитальный ремонт средней общеобразовательной школы № 146 на ул. Аксёнова, 54 в Первомайском районе начался в январе 2023 года. Все учащиеся (520 человек) на время работ переведены в школу № 145, расположенную на ул. Звездной, 8а.

Здание состоит из двух соединенных корпусов (1954 и 1966 годов постройки) и пристроенных мастерских. Первый корпус предназначен для начальных классов, второй – для средних и старших. Реконструкция ведётся во всех помещениях. Одновременно выполняется благоустройство территории – укладывается асфальт, обустраивается спортивная площадка.

По словам директора МБОУ СОШ № 146 Татьяны Лагуты, в результате перепланировки удалось выделить места для новых помещений:

«В корпусе для младших классов оборудован свой санузел, в средней и старшей школе создан кабинет иностранного языка, появился актовый зал. При этом количество учебных классов не уменьшилось. Приводятся в надлежащий вид мастерские. В эту пристройку перенесут кабинет психолога, социального педагога, логопеда, медкабинет, кабинеты технологии для мальчиков».

Начальные классы смогут вернуться в свой корпус со второй четверти. Строительные и отделочные работы завершены, в классах устанавливается мебель и учебное оборудование. Корпус для среднего и старшего звена будет готов принять учеников после новогодних каникул.

Программа капремонта образовательных учреждений Новосибирска будет продолжена.