Эксперт объяснил, ситуацию на рынке кофе в Новосибирске

Кофеманы в расстроенных чувствах ― в Новосибирске растут цены на их любимый продукт. Изменение себестоимости влияет на работу заведений общепита. Новосибирскстат фиксирует рост на молотый кофе и кофе в зернах на 41% за последние пять лет.

Для того, чтобы разобраться в ситуации с рынком кофе редакция Infopro54 обратилась к директору компании «Дело «Вкуса» Владимиру Тонконогу.

Специалист сразу огорчил заявлением, что понижения цен на кофе можно не ждать. Надеется на снижение можно только в том случае, если на рынке обострится конкурентная борьба.

– Но причин для обострения сейчас нет. Доллар растет, а прогнозов на большой урожай кофе нет. Рост оптовых цен произошёл примерно на 10%, если доллар вырастет еще, то можно ожидать еще одного роста на такой же процент. Ведь кофе по сути своей идет за валютной ценой, – подметил Тонконог.

На его памяти после любого повышения, даже если доллар откатился назад, можно не ждать понижения цен.

– В рознице ситуация, следующая. Наценку розничных операторов получают на опте и перекладывают на розничные цены. Тем самым в процентном отношении розничные цены растут меньше. Так операторы компенсируют затраты на закупку и если в опте цены поднялись на 10%, то розница подскочит на 5%, – отметил эксперт.

Владимир Тонконог подчеркнул, что он не наблюдает сокращения спроса на кофе.

– Мы не видим этого. Много кризисов уже пережили за 20 лет и люди, которые привыкли пить натуральный кофе с него не уходят. У них модель потребления изменяется в период кризиса или роста курса на более четкое планирование. Если в обычное время человек говорил, что ему нужно 100 грамм такого-то кофе, а ты насыпал 120-130 грамм, он мог махнуть рукой и забрать отсыпанное. Но ситуация изменяется, когда растет курс или наступает кризис. Тогда этот же человек будет говорить: «Мне 100 граммов. Не больше и не меньше». Он уже не возьмет насыпанные 130 грамм, – поделился Тонконог.

Однако специалист отмечает, что когда у людей с доходами все было отлично, они могли себе позволить более дорогие сорта кофе. Но сейчас все немного по-другому.

Хотя на некоторую категорию людей ситуация на рынке кофе никак не повлияла.

– У нас есть кофе «Illy» из Италии. Этот кофе продается в трехлитровой банке и стоит около 12 тысяч рублей. Конечно, такой кофе покупают те, кто имеет доход выше среднего. Но все же если они начали его покупать, то уже никогда этого делать не перестают, – подвел итог Тонконог.

Ранее редакция сообщала о том, что в сентябре подорожают сладости в Новосибирске.