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Проекты организации дорожного движения в Новосибирске выполнит Симетра Системс

  • 18/10/2023, 17:52
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Проект организации дорожного движения в Новосибирске выполнит московская компания
Победитель аукциона более чем в два раза снизил начальную цену контракта.

В Новосибирске подведены итоги аукциона на выполнение работ по разработке проектов организации дорожного движения на автомобильные дороги города Новосибирска. Информация об этом размещена на сайте госзакупок. Заказчиком выступал «Городской центр организации дорожного движения».

Согласно протоколу подведения итогов определения поставщика, на участие в аукционе было подано три заявки. Все они признаны соответствующими требованиям. Победителем признано ООО «Смитра Системс» (г. Москва).  Компания более чем в два раза снизила начальную цену и согласилась выполнить работы за 4,389 млн рублей (вместо 9,992 млн рублей).

Напомним, проекты организации дорожного движения (ПОДД) должны содержать анализ существующей дорожно-транспортной ситуации в городе, в том числе ситуационный план, характеристику участков дорог, анализ условий и параметров дорожного движения (скорость, плотность и интенсивность движения транспортных и пешеходных потоков, коэффициент загрузки, задержка в движении транспортных средств и пешеходов), характеристику и оценку движения транспортных средств и пешеходов на пересечениях и примыканиях дорог, на регулируемых пешеходных переходах и железнодорожных переездах, причинно-следственный анализ возникновения ДТП и др.

Кроме того, в них должны быть отражены адресные ведомости дорожной разметки, дорожных знаков, ведомость размещения дорожного и пешеходных ограждений, пешеходных дорожек и тротуаров, светофоров и прочее.

Помимо анализа, победителю аукциона предстоит разработать предложения по организации дорожного движения, представить варианты математического моделирования проектируемых перекрестков, дорожных развязок участков дорог с подробным описанием используемых в них характеристик.

В перечне объектов, подлежащих выполнению работ по разработке проектов организации дорожного движения на автомобильные дороги значатся 47 улиц, в том числе ул. Белинского, Октябрьский мост, ул. Советское шоссе, ул. Толстого,  ул. Тургенева и др.

Работы должны быть выполнены до 30 сентября 2024 года.

По данным Seldon Basis, ООО «Симетра Системс» (ранее ООО «Ритм») зарегистрировано в мае 2016 года в Москве. Основной вид деятельности — Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях. Уставной капитал — 10 тысяч рублей. 51% уставного капитала компании принадлежит Владимиру Швецову (является также совладельцем ООО «ИД Транспортир» и ООО «Симетра Групп»), генеральному директору компании принадлежит 39% уставного капитала и 10% — Александру Пушкину. Выручка компании в 2022 году составила 23,7 млн рублей, чистая прибыль — 2 тысячи рублей.

Ранее редакция сообщала, что на 20% выросло количество аварий на дорогах Новосибирской области.

Фото Михаила Мочалова

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Рубрики : Транспорт Город

Регионы: Новосибирск

Теги : Симетра Системс организация дорожного движения аукцион


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