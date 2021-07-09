Открытие 92-го театрального сезона

Впервые театр откроет свои двери уже летом. Это отличная возможность для зрителей провести время в компании любимых артистов.

Старт сезону дадут спектакли «Братишки» 16+ (большая сцена) и «Отель двух миров» 16+ (малая сцена).

Билеты на летний репертуар появились в продаже онлайн с 21 июня:

— на официальном сайте театра «Глобус» в разделе «Афиша»;

— на сайте.

1 сентября в 11.00 на большой сцене состоится открытый сбор труппы, где будут озвучены названия предстоящих премьер и мероприятий, а также сюрпризы, которые ждут зрителей в новом театральном сезоне.