К мусорным претензиям улицы Малыгина добавились межэтнические

Жители улиц Малыгина и Хилокской Левоборежья Новосибирска требуют признать себя потерпевшими от соседства с полигоном «Левобережный» и Клещихинским кладбищем. Об этом они сообщили в своём обращении на имя руководителя Следственного управления СК по Новосибирской области Виталия Зарипова, переданном главе ведомства на личном приёме. Также «малигинцы», можно сказать, «традиционно» требуют привлечь к ответственности должностных лиц, в ведении которых данные объекты находятся.

Напомним, ранее активисты Левобережья неоднократно обращали внимание контролирующих органов на отсутствие санитарно-защитной зоны вокруг свалки и кладбища, несмотря на судебное решение о необходимости её установления.

— Каждый из объектов крайне неблагоприятно действует на жителей ближайших домов, но в совокупности они причиняют не только вред здоровью, но и существенные моральные страдания, — напоминают «малыгинцы». — Люди вынуждены жить в невыносимых условиях, подвергать своё здоровье воздействию критической совокупности негативных факторов.

Примечательно, что список вредных объектов в обращении активистов в этот раз пополнился и двумя местными рынками-тёзками улиц, на которых расположены.

— Данные рынки представляют собой скопления автофургонов, непосредственно возле которых осуществляется как оптовая, так и розничная торговля импортными овощами и фруктами, — говорится в тексте далее. — Отходы, в том числе гниющие овощи и фрукты, не утилизируются надлежащим образом, а складируются вблизи рынков. Жители вынуждены терпеть неприятный запах гниения, полчища крыс и большое количество насекомых.

В то же время, как следует из текста далее, претензии общественников к объектам торговли вышли за пределы экологических рамок, дополнившись этническими.

— Рынки являются местом концентрации мигрантов из республик Средней Азии, которые часто недружелюбно и даже агрессивно ведут себя, —сообщается в обращении. — Складывается неблагоприятная криминогенная обстановка, происходят конфликты и потасовки. Жители домов боятся отпускать на улицу детей, нередки случаи открытых сексуальных посягательств на женщин.

Стоит отметить, что, в частности Хилокский рынок уже не первый год становится поводом для разного рода претензий со стороны общественников. Годом ранее в комментарии Infopro54 замдиректора по безопасности ТЦ «Хилокский» (один из его создателей, экс-депутат регионального парламента) Алексей Александров заявил, что это — информационный терроризм, за которыми могут стоять коммерческие структуры, лоббирующие интересы сетевых магазинов.