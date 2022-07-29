Рекламодателям

Аудиторы требуют от клиентов выгнать из бизнеса россиян, Эстония прекращает выдачу гражданам РФ временного ВНЖ и виз для обучения, Kraft Heinz продает бизнес в России

  • 29/07/2022, 17:30
Автор:
Аудиторы требуют от клиентов выгнать из бизнеса россиян, Эстония прекращает выдачу гражданам РФ временного ВНЖ и виз для обучения, Kraft Heinz продает бизнес в России
Новые санкции и исход иностранного бизнеса. Дайджест за 29 июля.

США, Евросоюз и Великобритания запретили своим аудиторам предоставлять услуги россиянам и российским организациям. И теперь аудиторы требуют от своих клиентов поклясться, что у них нет существенных связей с кем-либо из россиян, пишет The Wall Street Journal.

Входящая в десятку крупнейших аудиторских компаний BDO USA рассылает советам директоров своих клиентов письма, где просит подписать обязывающее свидетельство об отсутствии таких связей. Директора должны подтвердить, что ни один российский гражданин, ни один россиянин, ни одна российская компания не владеет 5% или более акций компании, аудит которой проводит BDO USA. Если ситуация изменится, «вы должны будете незамедлительно проинформировать BDO», указывает аудитор.

В начале мая власти Соединенных Штатов ввели запрет для граждан и компаний США на предоставление российским фирмам услуг в области аудита, консалтинга и маркетинга, пишет ТАСС. Министерством финансов США был установлен срок завершения сделок на предоставление российским фирмам услуг в области консалтинга и аудита до 7 июля и 20 августа соответственно.

Также в мае британские компании, занимающиеся аудитом и налоговыми консультациями, попросили власти Великобритании ввести исключения в рамках санкционного запрета на оказание услуг клиентам из России. После чего власти Соединенного Королевства изучали возможность «очень ограниченных исключений», распространяющихся на услуги, необходимые британским компаниям для сворачивания операций или контрактов в России.

Правительство Эстонии приняло решение о прекращении выдачи гражданам России временного вида на жительство (ВНЖ) и учебных виз, сообщается на сайте правительства страны.

Уточняется, что россияне и белорусы смогут оформить краткосрочное трудоустройство, позволяющее легально находиться на территории государства, только при наличии уже действующей визы, выданной исключительно Эстонией. Шенгенские визы, выданные другими странами Евросоюза, для краткосрочного трудоустройства больше не будут приниматься.

По словам министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу, подобная мера принята вследствие проведения Россией специальной военной операции на Украине. Глава МИД считает, что РФ грубо нарушает украинскую территориальную целостность, а также угрожает безопасности Эстонии и ЕС.

При этом в Еврокомиссии заявили, что правила Евросоюза не позволяют полностью запретить выдачу шенгенских виз россиянам. В ЕК уточнили, что документы всегда должны быть доступны для определенных категорий.

Американская компания Kraft Heinz продает свой бизнес по производству детского питания в России, пишет в пятницу газета «Коммерсант» со ссылкой на источники в инвесткругах и крупных производителях продуктов.

— Компания выставила на продажу свой бизнес, включающий два завода мощностью 30 тысяч тонн продукции в год и локальные бренды, стоимость которого оценивается в 3 миллиарда рублей, — говорится в материале газеты.

Газета уточняет, что на продажу, согласно ее данным, выставлены предприятия «Хайнц-Георгиевск» в Ставропольском крае, Ивановский комбинат детского питания и бренды «Умница» и «Сами с усами».

Kraft Heinz также владеет предприятием «Петропродукт-Отрадное» в Ленинградской области, этот бизнес концерн не продает, добавляет газета со ссылкой на источники в отрасли. Среди потенциальных покупателей источники издания называют «family offices», также продажа обсуждалась с ГК «Черноголовка».

— Kraft Heinz оценивает российский бизнес детского питания в 2,5-3 миллиарда рублей. Управляющий директор управления инвестиционного бизнеса Россельхозбанка Илья Шумов отмечает, что это примерно соответствует балансовой стоимости собственного капитала ООО «Хайнц-Георгиевск» и ООО «Ивановский комбинат детского питания», — добавляет один из собеседников издания.

DHL Express с 1 сентября прекратит доставку грузов внутри России, сообщили в пресс-службе компании.

Свое решение курьерская служба объяснила «существенными техническими сложностями, связанными с функционированием информационных систем и инфраструктуры», а также «законодательными ограничениями».

Отмечается, что документы и грузы, принятые для доставки по России до 31 августа, будут доставлены получателям в штатном режиме. При этом после 1 сентября компания намерена продолжить доставку грузов из России за границу.

DHL была основана в 1969 году в Сан-Франциско. Сейчас штаб-квартира находится в немецком Бонне, компания входит в состав группы Deutsche Post DHL.

Компания ежегодно доставляет более 1,6 млрд посылок и отправлений. DHL Express является лидером на рынке доставки посылок в Европе и основной курьерской службой в Германии.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против России масштабные санкции. Ранее Евросоюз решил смягчить ряд финансовых ограничений против российского экспорта нефти и продовольствия и отменил некоторые запреты на поставку РФ отдельных товаров и услуг для авиации.

Фото: pixabay.com — barbaracascao

309

Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : Украина санкции


Комментировать

пока нет комментариев
новости Новосибирска

К мусорным претензиям улицы Малыгина добавились межэтнические

Традиционные объекты жалоб – свалку и кладбище – пополнили несколько местных рынков.
Читать статью >>
новости Новосибирска

Нутрициология получила лабораторию в Биотехнопарке

Пятнадцатым резидентом площадки биотеха в Кольцово стала нутрициологическая лаборатория, входящая в структуру сетевой компании, специализирующейся на теме БАДов.
Читать статью >>
новости Новосибирска

В строящийся кампус Академпарка уже зашли первые резиденты

Некоторые из них сами инвестируют в строительство.
Читать статью >>
новости Новосибирска

У Ильи Полякова и Игоря Белокобыльского разошлись бизнес-интересы

Бывшие партнеры будут работать на разных сегментах рынка недвижимости, но продолжат сотрудничество по общественной линии.
Читать статью >>

Актуальный разговор

новости Новосибирска

«Я маньяк, Александр, опасный серийный маньяк»

Все материалы
Лента новостей

К мусорным претензиям улицы Малыгина добавились межэтнические

29/07/2022, 17:00

МегаФон переводит HR-процессы на отечественное ПО

29/07/2022, 16:15

В Иркутске суд приговорил к девяти годам лишения свободы сына экс-губернатора Приангарья

29/07/2022, 16:00

Новосибирский вирусолог оценил эффективность вакцины «Спутник V» в борьбе с новым штаммом ковида «Кентавр»

29/07/2022, 15:05
Популярное

В Госдуме предложили ввести социальную скидочную карту для малоимущих россиян

29/07/2022, 16:35

Как принять квартиру от застройщика: инструкция

29/07/2022, 14:19

ФСИН советует заменить товары IKEA продукцией заключённых из российских колоний

28/07/2022, 16:16

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

ВТБ запускает рефинансирование кредитов наличными

29/07/2022, 14:54

Номинация «ПРО КСО и благотворительность» от АО «СУЭК-Кузбасс» расскажет об успешных примерах корпоративных социальных инициатив

29/07/2022, 11:06

Ипотека для бизнеса без первоначального взноса

28/07/2022, 17:50
Новостройки Новосибирска

Комментарии читателей

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Условия инвестконтрактов по остановкам могут скорректировать


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Июль 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июн    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска