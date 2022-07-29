Аудиторы требуют от клиентов выгнать из бизнеса россиян, Эстония прекращает выдачу гражданам РФ временного ВНЖ и виз для обучения, Kraft Heinz продает бизнес в России

США, Евросоюз и Великобритания запретили своим аудиторам предоставлять услуги россиянам и российским организациям. И теперь аудиторы требуют от своих клиентов поклясться, что у них нет существенных связей с кем-либо из россиян, пишет The Wall Street Journal.

Входящая в десятку крупнейших аудиторских компаний BDO USA рассылает советам директоров своих клиентов письма, где просит подписать обязывающее свидетельство об отсутствии таких связей. Директора должны подтвердить, что ни один российский гражданин, ни один россиянин, ни одна российская компания не владеет 5% или более акций компании, аудит которой проводит BDO USA. Если ситуация изменится, «вы должны будете незамедлительно проинформировать BDO», указывает аудитор.

В начале мая власти Соединенных Штатов ввели запрет для граждан и компаний США на предоставление российским фирмам услуг в области аудита, консалтинга и маркетинга, пишет ТАСС. Министерством финансов США был установлен срок завершения сделок на предоставление российским фирмам услуг в области консалтинга и аудита до 7 июля и 20 августа соответственно.

Также в мае британские компании, занимающиеся аудитом и налоговыми консультациями, попросили власти Великобритании ввести исключения в рамках санкционного запрета на оказание услуг клиентам из России. После чего власти Соединенного Королевства изучали возможность «очень ограниченных исключений», распространяющихся на услуги, необходимые британским компаниям для сворачивания операций или контрактов в России.

Правительство Эстонии приняло решение о прекращении выдачи гражданам России временного вида на жительство (ВНЖ) и учебных виз, сообщается на сайте правительства страны.

Уточняется, что россияне и белорусы смогут оформить краткосрочное трудоустройство, позволяющее легально находиться на территории государства, только при наличии уже действующей визы, выданной исключительно Эстонией. Шенгенские визы, выданные другими странами Евросоюза, для краткосрочного трудоустройства больше не будут приниматься.

По словам министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу, подобная мера принята вследствие проведения Россией специальной военной операции на Украине. Глава МИД считает, что РФ грубо нарушает украинскую территориальную целостность, а также угрожает безопасности Эстонии и ЕС.

При этом в Еврокомиссии заявили, что правила Евросоюза не позволяют полностью запретить выдачу шенгенских виз россиянам. В ЕК уточнили, что документы всегда должны быть доступны для определенных категорий.

Американская компания Kraft Heinz продает свой бизнес по производству детского питания в России, пишет в пятницу газета «Коммерсант» со ссылкой на источники в инвесткругах и крупных производителях продуктов.

— Компания выставила на продажу свой бизнес, включающий два завода мощностью 30 тысяч тонн продукции в год и локальные бренды, стоимость которого оценивается в 3 миллиарда рублей, — говорится в материале газеты.

Газета уточняет, что на продажу, согласно ее данным, выставлены предприятия «Хайнц-Георгиевск» в Ставропольском крае, Ивановский комбинат детского питания и бренды «Умница» и «Сами с усами».

Kraft Heinz также владеет предприятием «Петропродукт-Отрадное» в Ленинградской области, этот бизнес концерн не продает, добавляет газета со ссылкой на источники в отрасли. Среди потенциальных покупателей источники издания называют «family offices», также продажа обсуждалась с ГК «Черноголовка».

— Kraft Heinz оценивает российский бизнес детского питания в 2,5-3 миллиарда рублей. Управляющий директор управления инвестиционного бизнеса Россельхозбанка Илья Шумов отмечает, что это примерно соответствует балансовой стоимости собственного капитала ООО «Хайнц-Георгиевск» и ООО «Ивановский комбинат детского питания», — добавляет один из собеседников издания.

DHL Express с 1 сентября прекратит доставку грузов внутри России, сообщили в пресс-службе компании.

Свое решение курьерская служба объяснила «существенными техническими сложностями, связанными с функционированием информационных систем и инфраструктуры», а также «законодательными ограничениями».

Отмечается, что документы и грузы, принятые для доставки по России до 31 августа, будут доставлены получателям в штатном режиме. При этом после 1 сентября компания намерена продолжить доставку грузов из России за границу.

DHL была основана в 1969 году в Сан-Франциско. Сейчас штаб-квартира находится в немецком Бонне, компания входит в состав группы Deutsche Post DHL.

Компания ежегодно доставляет более 1,6 млрд посылок и отправлений. DHL Express является лидером на рынке доставки посылок в Европе и основной курьерской службой в Германии.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против России масштабные санкции. Ранее Евросоюз решил смягчить ряд финансовых ограничений против российского экспорта нефти и продовольствия и отменил некоторые запреты на поставку РФ отдельных товаров и услуг для авиации.