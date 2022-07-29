В Госдуме предложили ввести социальную скидочную карту для малоимущих россиян

В Госдуму внесли законопроект о введении социальных скидочных карт для малоимущих, сообщил «Известиям» глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Предполагается внести поправки в закон «О государственной социальной помощи». С 2023 года планируется появление бессрочной пластиковой карты с индивидуальным номером, благодаря которой нуждающиеся категории населения, чей доход меньше прожиточного минимума в 13,9 тысяч рублей, смогут приобретать продукты и лекарства от магазинов-партнеров.

Отмечается, что магазины и аптеки смогут добровольно поучаствовать в реализации инициативы и самостоятельно определить время предоставления скидок, их размер и перечень товаров.

— Для них этот проект также будет выгоден: он обеспечит приток новых покупателей, — пояснил Нилов.

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