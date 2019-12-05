К новому автовокзалу продлят шесть городских маршрутов

В конце декабря в Новосибирске введут в эксплуатацию новый автовокзал на Гусинобродском шоссе, 37/2. Для удобства обслуживания граждан к автовокзалу будут продлены маршруты общественного транспорта, а также перенесены несколько конечных остановочных пунктов, сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.

Новая остановка «Автовокзал на ГБШ» станет конечным остановочным пунктом для нескольких маршрутов общественного транспорта:

– автобуса № 35 «Ул. Куприна – ул. Дюканова»;

– маршрутных такси № 18 «ПАТП-9 – микрорайон «Чистая Слобода» и № 19 «ПАТП-9 – ПКиО «Заельцовский»;

– маршрутного такси № 44 «Сад им. Дзержинского – м. «Березовая роща» – сад им. Дзержинского».

В путь следования маршрутов планируется включить остановочные пункты общественного транспорта «Автовокзал на ГБШ»:

– на ул. Докучаева (маршрутное такси № 72 «Биатлонный комплекс – ЖК «Лесное»);

– на Гусинобродском шоссе (маршрутное такси № 30 «ул. Амбулаторная – ул. Зеленодолинская»).

В период с 21 декабря 2019 года по 1 марта 2020 года на новый автовокзал планируется перевести все межмуниципальные, межсубъектные и международные маршруты. При этом часть маршрутов будет формироваться на старом автовокзале по адресу: Красный проспект, 4 с учётом транзитной остановки на новом автовокзале: Новосибирск – Белово, Новосибирск – Горный, Новосибирск – Кемерово (через Промышленную), Новосибирск – Междуреченск, Новосибирск – Новокузнецк, Новосибирск – Тогучин, Новосибирск – Карасук, Толмачёво АП – Новокузнецк, Толмачёво АП – Таштагол, Толмачёво АП – Белово.

Отмечается, что без транзитной остановки на новом автовокзале с автовокзала на Красном проспекте, 4 планируется отправлять следующие маршруты: Новосибирск – Колывань, Новосибирск – Береговое, Новосибирск – Ордынское, Новосибирск – Бишкек, Новосибирск – Худжанд.

С нового автовокзала планируется отправлять следующие международные маршруты с транзитной остановкой на автовокзале на Красном проспекте, 4: Новосибирск – Караганда, Новосибирск – Павлодар (через Камень-на-Оби), Новосибирск – Павлодар (через Карасук), Новосибирск – Темиртау (через Нур-Султан), Новосибирск – Усть-Каменогорск, Новосибирск – Усть-Каменогорск (через Змеиногорск), Новосибирск – Семипалатинск, Новосибирск – Караганда (через Кулунду), Павлодар – Кемерово, Томск – Семипалатинск, Кемерово – Караганда, Кемерово – Павлодар.

Работать новый автовокзал на ГБШ будет в круглосуточном режиме. В здании расположены залы ожидания с бесплатным Wi-Fi, кассы, справочная служба, камера хранения, комната матери и ребёнка, медицинский пункт, кафе, магазины, банкоматы, место для курения. Здесь можно будет взять напрокат тележку для багажа, зарядить телефон.

Для маломобильных посетителей предусмотрен прокат инвалидного кресла, туалет, парковочные места, кнопка вызова администратора на входной группе и в зоне касс, лифт. Парковка для посетителей рассчитана на 63 машиноместа, 10 мест отведено для маломобильных граждан, 32 – для межрейсового отстоя автобусов.

Фото: пресс-служба мэрии города Новосибирска