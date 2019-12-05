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Новосибирский городской открытый колледж получил статус федеральной площадки РАО

Сетевая программа «школа-колледж» для регионов пока является инновацией.
  • 05/12/2019, 16:40
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Решением Ученого совета Регионального научного центра Российской Академии образования и Национального исследовательского Томского государственного университета АНО СПО «Новосибирский городской открытый колледж» получил статус федеральной экспериментальной площадки академии. В рамках работы площадки колледж включен в состав лаборатории «Проектирование образовательно-технологических сред развития» для исследования в Сибирском регионе, сообщили в пресс-службе колледжа.

Образовательная технология, апробация которой будет происходить и методологически оформляться на базе колледжа – сетевая программа «школа-колледж», апробация которой началась в 2019/2020 учебном году с рядом общеобразовательных организаций Новосибирской области, в том числе, ОАНО ОК «Наша школа», МАОУ СОШ № 216, МБОУ СОШ №54 и другими. Программа предполагает параллельное освоение школьной программы и предпрофильной подготовки в колледже в сетевом формате – со взаимным перезачётом дисциплин и организации совместной учебной деятельности. По итогам обучения (в зависимости от класса и выбранной программы) учащийся может получить два диплома об образовании – аттестат школы и диплом колледжа к окончанию 11-го класса.

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— Сетевая программа «школа-колледж» — распространённая технология, которая активно применяется в Москве и Санкт-Петербурге, а для регионов пока является инновацией. С точки зрения нормального регулирования она является относительно понятной, однако, как образовательная технология пока представляет поле для активных исследований, — комментирует директор колледжа Сергей Чернышов. — Проще говоря, задача состоит в том, чтобы не просто нагрузить школьника дополнительной нагрузкой по освоению программы колледжа, а сделать сетевое образование реальной предпрофильной и профессиональной подготовкой, встроенной в основное образование и отвечающей на современные тренды в экономике и обществе.

АНО СПО «Новосибирский городской открытый колледж» — первый негосударственный колледж в Новосибирской области, имеющий лицензию на обучение 9 специальностям: Первый набор состоялся в 2019 году. Студентами очной формы обучения стали более 130 человек, заочной – более 50 человек.

Фото предоставлено пресс-службой колледжа

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