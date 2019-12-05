Новосибирский городской открытый колледж получил статус федеральной площадки РАО

Решением Ученого совета Регионального научного центра Российской Академии образования и Национального исследовательского Томского государственного университета АНО СПО «Новосибирский городской открытый колледж» получил статус федеральной экспериментальной площадки академии. В рамках работы площадки колледж включен в состав лаборатории «Проектирование образовательно-технологических сред развития» для исследования в Сибирском регионе, сообщили в пресс-службе колледжа.

Образовательная технология, апробация которой будет происходить и методологически оформляться на базе колледжа – сетевая программа «школа-колледж», апробация которой началась в 2019/2020 учебном году с рядом общеобразовательных организаций Новосибирской области, в том числе, ОАНО ОК «Наша школа», МАОУ СОШ № 216, МБОУ СОШ №54 и другими. Программа предполагает параллельное освоение школьной программы и предпрофильной подготовки в колледже в сетевом формате – со взаимным перезачётом дисциплин и организации совместной учебной деятельности. По итогам обучения (в зависимости от класса и выбранной программы) учащийся может получить два диплома об образовании – аттестат школы и диплом колледжа к окончанию 11-го класса.

АНО СПО «Новосибирский городской открытый колледж» — первый негосударственный колледж в Новосибирской области, имеющий лицензию на обучение 9 специальностям: Первый набор состоялся в 2019 году. Студентами очной формы обучения стали более 130 человек, заочной – более 50 человек.

Фото предоставлено пресс-службой колледжа