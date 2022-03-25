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К сожалению, рыночная экономика приучила власть не лезть к предприятиям

Андрей Гончаров, министр промышленности и торговли Новосибирской области — о плюсах плановой экономики, порванных цепочках и поставщиках из проблемных стран:
  • 25/03/2022, 19:00

Новости НовосибирскаВ сфере промышленности мы сейчас столкнулись с проблемами, что озвучивают руководители предприятий, с которыми мы взаимодействуем, — это сырье, комплектующие и основные средства. Вот это все, что можно было приобрести в странах, сейчас объявивших санкции. В данный момент мы готовим план по импортозамещению, то есть по тем моментам, которые мы можем выстроить. Это в том числе и новые логистические цепочки. Можно заменить маршруты на те страны, что готовы поставлять нам и сырье, и оборудование, и комплектующие. Но так как сейчас с ними официально закрыты границы, то мы изыскиваем другие варианты.

По большому счету работаем в режиме «с колес». Было бы неплохо, как в старые добрые времена, иметь конкретный план по такого рода вещам. Но, к сожалению, рыночная экономика нас приучила к тому, чтобы власть не вторгалась в хозяйственную деятельность предприятий — они сами находили удобные для себя варианты поставок и жили очень комфортно.

Сейчас мы сталкиваемся с санкциями, закрытием границ и разрывом логистических цепочек, нам нужно более тесно взаимодействовать с предприятиями и помогать им. Ресурс, который на данный момент есть у нас, — это взаимодействие по линии Минпромторга с торговыми представителями в тех странах, где такие проблемы есть, и через которые мы можем постараться выходить на тех или иных поставщиков, вырабатывать новые условия, новые варианты доставки их продуктов на территорию Российской Федерации. Для нас это хорошая помощь и хорошая поддержка.

Из выступления министра на заседании комитета по бюджету Заксобрания Новосибирской области

Подготовила Евгения Серегина

Фото с сайта Минпромторга Новосибирской области

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Рубрики :

Регионы: Новосибирская область Новосибирск

Теги : санкции производство господдержка бизнес


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