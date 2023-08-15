К выходным в Новосибирск вернется долгожданное тепло

С 14 по 18 августа новосибирцев будут радовать кратковременные дожди, облачность и температура днем до +18 градусов. На аппаратном совещании у мэра Анатолия Локтя начальник департамента по ЧС Сергей Куценко доложил, что в четверг в городе ожидаются обильные ливни.

По данным Gismeteo.ru, по-настоящему осенние метеоусловия в регионе будут сохраняться до 17 августа. Распогодится лишь в пятницу — будет облачно с прояснениями.

О том, что солнечная погода в Новосибирске установится ближе к выходным, утверждает и интернет-сервис «Яндекс-Погода». Синоптики обещают прогревание воздуха до +22 в пятницу. Заморозков пока не будет. В выходные на этой неделе до +20 днём, ночью до +14.

По данным Гидрометцентра России, та же ситуация в Красноярском крае, Кемеровской, Томской и Омской областях. А в Алтайском крае и Республике Алтай ожидаются сильные грозы.