У двух жителей Новосибирской области машины конфисковали в доход государства

Судебные приставы конфисковали в доход государства автомобили двух жителей Новосибирской области. Об этом сообщили в ГУ ФССП по Новосибирской области.

Житель Чановского района признан виновным по ст. 264.1 УК РФ «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость». Суд назначил наказание в виде 250 часов обязательных работ, лишение прав на два года и конфискация автомобиля в доход государства.

— Нарушитель пытался обжаловать решение, но оно осталось без изменения, — уточнили в ведомстве.

Второй автомобиль марки «Нива» судебные приставы конфисковали у 32-летнего браконьера из Чистоозерного района.

— Мужчина, не имея разрешения на охоту, застрелил косулю. За причиненный государственному охотничьему фонду и Министерству природных ресурсов и экологии ущерб, суд назначил мужчине наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей и конфискацию транспортного средства, — говорится в сообщении.

Отмечается, что оба автомобиля будут реализованы посредством аукциона. Деньги, вырученные от продажи, будут направлены в бюджет государства.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске судебные приставы выступили в качестве покупателей залогового автомобиля.