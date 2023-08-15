В РФ усилен санитарный контроль из-за чумы в Китае

На официальном сайте Роспотребнадзора сообщается, что в стране усилили карантинно-санитарный контроль из-за случаев заражения бубонной чумой в Китае. При этом эксперты отмечают, что риск того, что заболевание будет завезено на территорию страны, минимален.

— Противочумными учреждениями Роспотребнадзора на системной основе ведется мониторинг активности природных очагов чумы, вакцинация населения по эпидемиологическим показаниям, проводятся необходимые противоэпидемические мероприятия», — говорится в заявлении службы.

Ранее редакция сообщала, что в мире стремительно распространяется новый штамм COVID-19, способный «ускользать от иммунитета».