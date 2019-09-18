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Кабачки, приготовленные в мультиварке

  • 18/09/2019, 10:06
Есть множество рецептов по приготовлению кабачков. И один из самых популярных среди них предполагает использование мультиварки REDMOND.

Блюдо, приготовленное таким способом, получается не только вкусным, но и полезным. Если в арсенале еще нет мультиварки, ее можно приобрести на редмонд официальный сайт. Это полезная в хозяйстве вещь, позволяющая готовить аппетитные блюда, которые нравятся как домочадцам, так и гостям.

Кабачки в мультиварке обладают великолепным ароматом, вызывающим желание их продегустировать. Главная задача заключается в том, чтобы не переварить их, а сделать хрустящими. Такие овощи таят во рту, не вредят фигуре. Блюдо рекомендовано кушать тем, кто придерживается правил здорового питания и не хочет набрать лишний вес, а также людям, соблюдающим Пост.

Лучше всего выбирать сорт цукини, он обладает насыщенным оттенком, а его мякоть хорошо переносит варку.

Рецепт приготовления

Чтобы приготовить овощи на пару с применением мультиварки, потребуются следующие ингредиенты:

  • 350 гр. молодых кабачков;
  • пара веточек зелени;
  • 2 зубка чеснока;
  • щепотка сушеного базилика;
  • 1-2 маленьких ложки подсолнечного масла;
  • соль.

Укроп с петрушкой нужно измельчить и соединить их с чесноком, предварительно пропустив его через пресс. К этой смеси добавляется базилик и подсолнечное масло. Все ингредиенты перемешиваются.

Овощи нарезаются в виде кружков. Оптимальная толщина – 1 см.

Если есть желание, к кабачкам можно добавить лук, сладкий перец или морковь.

На заметку! Если кабачки молодые не обязательно их чистить – в кожице содержится большое количество полезных веществ.

Нарезанные овощи необходимо посолить и соединить с приготовленной смесью. Дать постоять около четверти часа, чтобы они вобрали в себя специи.

После этого чашу мультиварки выстилают фольгой и выкладывают овощи с зеленью. В большую емкость вливается пол литра горячей воды. Сверху помещается чаша с кабачками.

Выставляется режим «На пару». Длительность приготовления составляет 7 минут.

Вкусные кабачки в мультиварке, прекрасно сочетаются с картофелем и крупами. Некоторые заправляют овощи сметаной или каким-нибудь соусом.

Такой гарнир подходит и взрослым, и детям. Малышам паровой кабачок рекомендуется делать в виде пюре и не добавлять соли.

При помощи мультиварки можно приготовить кабачки и на зиму. Осень – это пора изобилия овощей. Их приготовление с использованием мультиварки помогает сохранять полезные вещества.

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