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Минсельхоз ужесточил правила предоставления господдержки производителям продуктов питания

  • 10/03/2023, 14:17
Автор:
господдержка производителям продуктов питания
Речь идет о компенсации затрат на создание и модернизацию производств по глубокой переработке отдельных видов продукции.

В настоящее время инвесторы вправе рассчитывать на компенсацию 20% затрат на производства по глубокой переработке зерновых и на 25% при вложениях в консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков, выпуск масличной и молочной продукции.

Чтобы получить компенсацию, нужно экспортировать товары в течение трех лет на сумму, равную или превышающую 10% от стоимости заводов.

Однако, как пишут «Ведомости» со ссылкой на приказ Минсельхоза РФ, с 1 мая, чтобы оформить частичный возврат средств, необходимо поставлять за рубеж продукцию на сумму из расчета 0,75 рубля на каждый рубль полученных субсидий. Таким образом повышаются требования.

Как пояснил изданию, директор Национального масложирового союза Михаил Мальцев, изменения в законодательстве призваны сделать программу экспорта эффективнее, обеспечив тем самым его рост в 1,5-2 раза.

При этом глава Streda Consulting Алексей Груздев выразил недоумение, почему решение принято именно сейчас. Ведь, если говорить о молочной отрасли, то компании и так испытывают сложности с экспортом из-за неблагоприятной конъюнктуры, что оказывает немалое влияние на их конкурентоспособность.

В свою очередь, президент Ассоциации предприятий глубокой переработки зерна Олег Радин отметил, что непростая ситуация складывается и у переработчиков зерновых, а председатель Рыбного союза Александр Панин и вовсе называет новшества жестокими.

Источник издания в одной из компаний, получивших господдержку, сообщил, что затраты компаний значительно выше, поэтому интерес рынка к программе гораздо меньше, чем стоило ожидать.

Ранее редакция сообщала, что Россия с начала сельхозгода поставила на экспорт 40 млн тонн зерна.

Фото: freepik.com — Камран Айдинов

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Рубрики : Экономика Власть Бизнес Агропром

Регионы: Россия

Теги : экспорт производители продуктов питания Минсельхоз РФ господдержка власть


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