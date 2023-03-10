Более десяти жителей дома на Линейной готовы получить компенсацию за жильё

Из пострадавших жильцов дома на ул. Линейной, более 10 человек готовы уже сейчас получить компенсацию за жильё: 11 — денежными средствами, 3 — готовыми жилыми помещениями. Такие данные приводит мэр Новосибирска Анатолий Локоть. С остальными ведутся индивидуальные переговоры. Оценка стоимости жилья, по словам мэра уже завершена, однако, о какой сумме идёт речь, градоначальник не конкретизировал.

— Получена оценка стоимости квадратного метра, — сообщает Анатолий Локоть. — Сегодня утром мне доложили, что проведены беседы с 23 домовладельцами. Переговоры ведутся индивидуально, потому что есть особенности у каждого: у кого-то накопились долги, кто-то имел квартиру в долевой собственности, а один из дольщиков даже не в городе, а в другой стране

Напомним, что 9 февраля в 5-этажном доме на ул. Линейной в Заельцовском районе произошёл взрыв газа, в результате чего погибли 14 человек, впоследствие одна из пострадавших умерла в больнице, 6 были госпитализированы. Не пострадавшие жильцы дома были временно размещены в городских социальных учреждениях, в общежитиях маневренного фонда и у родственников. Мэрия Новосибирска и правительство Новосибирской области анонсировали ряд выплат пострадавшим. В частности, предполагались выплаты на общую сумму 19,3 млн руб.: из городского бюджета по 100 тыс руб на каждого собственника жилья и доме и 145 выплат по 32 тыс руб. на каждого проживавшего. Кроме того, предполагаются с ближайшее время выплаты из областного бюджета (27,7 млн.) по четырём направлениям: 10 тыс (каждому проживавшему в доме), 50 тыс (компенсация частичной утраты имущества) и 100 тыс (компенсация полной утраты имущества), 400 тыс (компенсация вреда здоровью) и по 1 млн руб родственникам погибших. Сейчас данные выплаты за исключением сумм в миллион рублей родственникам погибших, по словам мэра Новосибирска, завершились.

— Суммы поддержки из городского и областного бюджетов использованы, — сообщает глава города. — Есть правда выплаты в связи с утратой людей, которые погибли —необходим комплекс документов, эти выплаты начались. В ближайшее время эта работа будет закончена.

Напомним, что расселению подлежат 60 квартир, на эти цели запланировано более 300 млн руб.

Ранее редакция сообщала о переговорах мэрии с банковскими организациями по поводу аннулирования ипотеки тем жильцам, у кого она была оформлена.