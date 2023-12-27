Кабмин утвердил индексацию ряда выплат военным

Правительство России утвердило индексацию военным на 4,5%, начиная с нового года. Соответствующее постановление опубликовано на сайте официальных правовых актов.

Согласно документу, будут повышены выплаты, установленные пунктом 4 Указа президента России Владимира Путина «О мерах по обеспечению обязательного государственного страхования жизни и здоровья граждан РФ, пребывающих в добровольческих формированиях».

До этого стало известно, что участникам спецоперации в Украине повысят зарплату.

Напомним, что с 1 октября этого года минимальные денежные выплаты участникам СВО составляют 210 тыс. руб. При этом, по сведениям Минобороны, в зависимости от воинского звания, должности и выслуги лет ежемесячные выплаты военным-контрактникам составляют от 204 тыс. руб.

Ранее редакция сообщала, что военные пенсионеры — участники СВО будут получать полную компенсацию пенсии.